Экс-глава Минфина спрогнозировал цены на жильё после отмены льготной ипотеки: жёсткой просадки не будет

Изменения в льготном ипотечном кредитовании приведут к снижению реальных цен на жильё процентов на 10 в течение двух лет, предрёк бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.
Напомним, 1 июля была завершена массовая льготная ипотека на новостройки под 8%, чуть позже были ужесточены условия выдачи семейной ипотеки.
"Жёсткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жильё не будет, хотя возможно снижение примерно на 10%. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета", — прокомментировал Задорнов в интервью РИА Новости.
Причём в номинальном выражении цены не упадут. "При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра", — пояснил экс-глава Минфина.
Кроме того, он выразил уверенность в сокращении непомерно большого ценового разрыва между вторичным жильём и новостройками.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы/ANT Development (Creative Commons Attribution 3.0)
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