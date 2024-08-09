Экс-глава Минфина спрогнозировал цены на жильё после отмены льготной ипотеки: жёсткой просадки не будет

Экономист Задорнов допустил снижение стоимости жилья на 10% за два года

Изменения в льготном ипотечном кредитовании приведут к снижению реальных цен на жильё процентов на 10 в течение двух лет, предрёк бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.

Напомним, 1 июля была завершена массовая льготная ипотека на новостройки под 8%, чуть позже были ужесточены условия выдачи семейной ипотеки.

"Жёсткой просадки не ожидаю. Если говорить кратко, значительного падения цен на жильё не будет, хотя возможно снижение примерно на 10%. Оно помогло бы быстрее сбалансировать рынок, потому что стоимость жилья перегрета", — прокомментировал Задорнов в интервью РИА Новости.

Причём в номинальном выражении цены не упадут. "При сохранении номинальных цен на жилье и при такой инфляции за два года произойдет реальное снижение стоимости квадратного метра", — пояснил экс-глава Минфина.

Кроме того, он выразил уверенность в сокращении непомерно большого ценового разрыва между вторичным жильём и новостройками.