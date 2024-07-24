Финансовые показатели мадридского "Реала" в сезоне 2023/24 достигли рекордных значений. Согласно обнародованному финансовому отчету, операционные доходы клуба преодолели отметку в 1 миллиард евро.

Испанский гранд стал первым футбольным клубом в истории, сумевшим заработать такую внушительную сумму за один финансовый год. Точная цифра операционных доходов составила 1,073 миллиарда евро, что на 27% превышает аналогичный показатель предыдущего отчетного периода.

Прибыль "Королевского клуба" до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) достигла 156,3 миллиона евро. Чистая прибыль увеличилась с 11,8 миллиона евро в прошлом сезоне до 15,6 миллиона евро в текущем.

Собственный капитал мадридского клуба также продемонстрировал рост. По сравнению с сезоном 2022/23, этот показатель увеличился на 16 миллионов евро и теперь оценивается в 574,1 миллиона евро.

Стоит отметить, что в представленных расчетах не учитывались затраты на масштабный проект реконструкции домашней арены "Реала" — стадиона "Сантьяго Бернабеу". Это означает, что реальные финансовые показатели клуба могут быть еще более впечатляющими.

Фото: From Wikimedia Commons/ Concepcion AMAT ORTA (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)