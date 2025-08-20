Купля-продажа квартиры в 2025 году: почему стало сложнее подписать договор

Хотите подписать договор купли-продажи квартиры и поскорее получить ключи? В 2025 году сделать это стало сложнее, чем раньше. Росреестр проверяет документы буквально "под микроскопом", госпошлина выросла, а при электронной подаче малейшая ошибка в формате может привести к отказу. Чтобы пройти процесс без лишних потерь, важно заранее понимать порядок действий и основные риски.

Главные особенности ДКП в 2025 году

Переход права собственности фиксируется только после регистрации в Росреестре.

Если в сделке участвуют доли, несовершеннолетние или оформлена ипотека, нотариус обязателен.

Для дистанционной подачи через Госуслуги потребуется действующая УКЭП, выданная аккредитованным удостоверяющим центром.

Наиболее частые причины отказа — скрытые обременения, опечатки в документах, просроченная электронная подпись.

До регистрации договор можно расторгнуть по соглашению сторон; после — только через суд или заключив обратную сделку.

Перед подачей документов нужно обязательно получить актуальную выписку из ЕГРН.

Как оформить договор купли-продажи

Сделку можно заключить:

Через МФЦ — удобный способ, документы подаются на бумаге или в электронном виде, при наличии УКЭП можно подписать на месте.

У нотариуса — обязательно при участии долей, несовершеннолетних и ограниченно дееспособных. Нотариус проверяет документы, заверяет договор и сам отправляет его в Росреестр.

Через Госуслуги — подходит только при отсутствии долей и ограничений. Обе стороны должны иметь УКЭП.

Преимущество — не нужно посещать МФЦ, а госпошлина ниже на 30 %.

Напрямую в Росреестр — используется редко, но бывает удобен при нестандартных ситуациях или сбоях в других системах.

Какие документы понадобятся

Для оформления ДКП обязательны:

паспорта сторон,

правоустанавливающий документ на квартиру,

выписка из ЕГРН,

согласие супруга (если требуется),

три экземпляра договора (при бумажной подаче),

квитанция об уплате госпошлины.

Дополнительно могут потребоваться: нотариальная доверенность, кадастровый план, отказ от преимущественного права при продаже доли, справка из ПНД/НД, и справка об обременениях (при ипотеке или аресте).

Этапы сделки

Подготовка — проверяются документы, обременения, согласуются условия.

Предварительный договор (при необходимости) — фиксируются цена, задаток, сроки.

Подписание основного договора — в письменной форме, при необходимости заверяется нотариусом.

Оплата — через аккредитив, ячейку, эскроу-счёт или нотариальный депозит.

Подача документов в Росреестр — любым выбранным способом.

Акт приёма-передачи и получение ключей — финальный этап.

Сколько это стоит в 2025 году

Основные расходы включают госпошлину (2 136 ₽, или 1 495 ₽ при онлайн-подаче), нотариальные услуги (зависят от степени родства сторон и стоимости объекта), а также стоимость усиленной электронной подписи и выписок из ЕГРН. Подготовка документов у нотариуса в Москве обойдётся в среднем от 5 000 до 10 000 ₽ (в регионах — дешевле).

Возможно ли расторжение

До подачи документов в Росреестр расторжение возможно по соглашению сторон.

Если документы уже переданы, но регистрация ещё не состоялась, стороны подают заявление о прекращении регистрации.

После регистрации договор расторгается только через суд или заключается новая (обратная) сделка, что влечёт налоговые последствия.

Когда договор признают недействительным

Такое случается, если обязательное нотариальное удостоверение отсутствует, использованы поддельные документы, нарушены права третьих лиц (например, не получено согласие супруга или разрешение органов опеки), либо сделка была фиктивной. При наличии давления, обмана или недееспособности стороны договор также может быть оспорён в суде.