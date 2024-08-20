Предсказано, когда и насколько подешевеет недвижимость в России

Новое жильё подешевеет на 10-15% в 2025 году — таким прогнозом поделилась эксперт по недвижимости, учредитель MOST Development Алеся Полещук с "Лентой.ру".
"Такой вариант развития событий произойдёт, если Центробанк не понизит в ближайшее время ключевую ставку", — уточнила она.
По словам собеседницы издания, цены на вторичном рынке тоже снизятся, потому что он "оглядывается на рынок новостроек", но когда и насколько — сказать сложно: там меньше корреляция с макро- и микроэкономическими факторами. "Квартиры будут стоить столько, за сколько каждый конкретный собственник будет хотеть её продать", — заметила эксперт.
По её мнению, снижение цен начнётся уже этой осенью, но незначительное, а основное придётся уже на будущий год.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)
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