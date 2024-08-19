Стало известно, что удерживает спрос на московскую недвижимость от тотального обвала

По итогам июля число сделок по продаже строящегося жилья в Москве снизилось до 7,3 тысячи, или на 30% к июню, сообщил "Газете.Ru" управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов, изучивший статистику столичного управления Росреестра.
В годовом сравнении падение не такое выраженное — на 15%. Всего за семь месяцев этого года застройщики заключили порядка 52 тысяч договоров долевого участия, что на 4% меньше, чем за тот же период 2023-го.
Очевидно, что спрос на строящееся жильё снизился, потому что кончились IT-ипотека и льготная ипотека под 8%. Но не рухнул до минимума.
"Спрос на новостройки остаётся устойчивым благодаря поддерживающим мерам — семейная ипотека, субсидированные кредиты, а также рассрочка от застройщиков. Эти инструменты позволяют покупателям в Москве приобретать жильё на комфортных условиях, несмотря на рост процентных ставок по обычным ипотечным программам до заградительных значений", — объяснил Сырцов.
Фото: Градостроительный комплекс Москвы (Creative Commons Attribution 3.0)
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