Раскрыто одно спасшее от обвала рынок недвижимости в России обстоятельство

Основатель и руководитель компании "Этажи" Ильдар Хусаинов подвёл у себя в телеграме промежуточные итоги на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки.

Он охарактеризовал их как "крутой результат для такого кислого июля". "Всего лишь -19,8% к сумасшедшему июню 2024 года, +0,2% к маю 2024-го и -0,6% к июлю 2023-го", — уточнил риелтор.

"Это стало возможно благодаря резкому изменению по структуре сделок с наличными — там рынок есть и всё нормально", — объяснил он.

По прогнозам Хусаинова, в августе этот тренд усилится, хотя пока статистика несколько хуже июльской.

Кроме того, он указал на переток с первичного рынка на вторичный, больший, нежели обусловленный сезонными колебаниями, рост аренды, активность застройщиков в продвижении предложений и значительный потенциал в сегменте загородного жилья.

По данным эксперта, вторичная недвижимость уже дешевеет, новостройки — скрыто, "через акции и субсидирования, в лобовую цены снизили не более 5% застройщиков".

"Надеемся на скорейшее выздоровление рынка. Чем быстрее сейчас снизятся цены, тем лучше будет для всех", — подытожил он.