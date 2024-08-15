Раскрыто одно спасшее от обвала рынок недвижимости в России обстоятельство

Основатель и руководитель компании "Этажи" Ильдар Хусаинов подвёл у себя в телеграме промежуточные итоги на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки.
Он охарактеризовал их как "крутой результат для такого кислого июля". "Всего лишь -19,8% к сумасшедшему июню 2024 года, +0,2% к маю 2024-го и -0,6% к июлю 2023-го", — уточнил риелтор.
"Это стало возможно благодаря резкому изменению по структуре сделок с наличными — там рынок есть и всё нормально", — объяснил он.
По прогнозам Хусаинова, в августе этот тренд усилится, хотя пока статистика несколько хуже июльской.
Кроме того, он указал на переток с первичного рынка на вторичный, больший, нежели обусловленный сезонными колебаниями, рост аренды, активность застройщиков в продвижении предложений и значительный потенциал в сегменте загородного жилья.
По данным эксперта, вторичная недвижимость уже дешевеет, новостройки — скрыто, "через акции и субсидирования, в лобовую цены снизили не более 5% застройщиков".
"Надеемся на скорейшее выздоровление рынка. Чем быстрее сейчас снизятся цены, тем лучше будет для всех", — подытожил он.
Фото: Freepik/freepik
WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"
Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.
В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных
Несколько человек, о которых пока отсутствует какая-либо информация, проникли в зону прибытия самолётов международного гражданского аэропорта, находящегося в пригородном районе Кёльна Порц в Германии. На данный момент полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом администрация аэропорта информировала в социальных сетях.
Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома
Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан.
Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера
Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж.