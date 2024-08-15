Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
  1. Главная
  2. Недвижимость

Раскрыто одно спасшее от обвала рынок недвижимости в России обстоятельство

"Этажи" зафиксировали падение продаж жилья на 19,8% "к сумасшедшему июню"

Основатель и руководитель компании "Этажи" Ильдар Хусаинов подвёл у себя в телеграме промежуточные итоги на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки.

Он охарактеризовал их как "крутой результат для такого кислого июля". "Всего лишь -19,8% к сумасшедшему июню 2024 года, +0,2% к маю 2024-го и -0,6% к июлю 2023-го", — уточнил риелтор.

"Это стало возможно благодаря резкому изменению по структуре сделок с наличными — там рынок есть и всё нормально", — объяснил он.

По прогнозам Хусаинова, в августе этот тренд усилится, хотя пока статистика несколько хуже июльской.

Кроме того, он указал на переток с первичного рынка на вторичный, больший, нежели обусловленный сезонными колебаниями, рост аренды, активность застройщиков в продвижении предложений и значительный потенциал в сегменте загородного жилья.

По данным эксперта, вторичная недвижимость уже дешевеет, новостройки — скрыто, "через акции и субсидирования, в лобовую цены снизили не более 5% застройщиков".

"Надеемся на скорейшее выздоровление рынка. Чем быстрее сейчас снизятся цены, тем лучше будет для всех", — подытожил он.

Фото: Freepik/freepik

Мир

WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать

WSJ: Залужный назвал провокацией сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки"

Бывший главком украинской армии и действующий посол в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал сообщения о его приказе взорвать "Северные потоки" в сентябре 2022 года.

Читать полностью
В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных

В аэропорту Кельна приостановили полёты из-за проникновения неизвестных

Несколько человек, о которых пока отсутствует какая-либо информация, проникли в зону прибытия самолётов международного гражданского аэропорта, находящегося в пригородном районе Кёльна Порц в Германии. На данный момент полёты отложены до выяснения обстоятельств, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Об этом администрация аэропорта информировала в социальных сетях.

Читать полностью

Общество

Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома

Марк Цукерберг установил статую своей жены во дворе дома

Медиамагнат Марк Цукерберг установил во дворе своего дома статую супруги — Присциллы Чан.

Читать полностью
Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера

Иван Охлобыстин рассказал, что выдаёт свою дочь Варвару замуж за барбера

Известный российский актер Иван Охлобыстин сообщил, что его третья дочь, Варвара, скоро выйдет замуж.

Читать полностью

Новости