Молодость против зрелости: когда россияне решаются на жильё

Покупка квартиры для многих россиян остаётся одной из главных финансовых целей в жизни. Для одних — это способ обеспечить себя жильём, для других — инструмент долгосрочных инвестиций. По данным исследования "МТС AdTech", проведённого среди 1,5 тысячи человек, большинство россиян сходятся во мнении: лучшее время для приобретения недвижимости приходится на молодые годы, когда есть силы и перспективы для развития.

Когда лучше покупать квартиру

41% опрошенных назвали оптимальным возрастом для покупки жилья период с 25 до 34 лет. Это время, когда многие уже успевают накопить на первый взнос, завести семью и начинают задумываться о собственных квадратных метрах.

Каждый четвертый респондент отметил, что стал владельцем недвижимости в возрасте 35-44 лет. Примерно 20% приобрели квартиру до 25 лет — чаще всего благодаря поддержке родителей или семейной ипотеке. 11% вышли на рынок жилья в возрасте 45-54 лет, и лишь 2% купили квартиру после 55 лет.

Сравнение по возрастным группам