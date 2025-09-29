Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:29

Молодость против зрелости: когда россияне решаются на жильё

Большинство россиян считают лучшим временем для покупки жилья период до 35 лет

Покупка квартиры для многих россиян остаётся одной из главных финансовых целей в жизни. Для одних — это способ обеспечить себя жильём, для других — инструмент долгосрочных инвестиций. По данным исследования "МТС AdTech", проведённого среди 1,5 тысячи человек, большинство россиян сходятся во мнении: лучшее время для приобретения недвижимости приходится на молодые годы, когда есть силы и перспективы для развития.

Когда лучше покупать квартиру

41% опрошенных назвали оптимальным возрастом для покупки жилья период с 25 до 34 лет. Это время, когда многие уже успевают накопить на первый взнос, завести семью и начинают задумываться о собственных квадратных метрах.

Каждый четвертый респондент отметил, что стал владельцем недвижимости в возрасте 35-44 лет. Примерно 20% приобрели квартиру до 25 лет — чаще всего благодаря поддержке родителей или семейной ипотеке. 11% вышли на рынок жилья в возрасте 45-54 лет, и лишь 2% купили квартиру после 55 лет.

Сравнение по возрастным группам

Возраст Доля покупателей Особенности
До 25 лет 20% чаще при помощи семьи, субсидий или льготных программ
25-34 года 41% оптимальный период для ипотеки и создания семьи
35-44 года 25% покупка второй квартиры или улучшение условий
45-54 года 11% вложения в недвижимость как в актив
55+ 2% поздние инвестиции или покупка для детей/внуков

Инвестиции в недвижимость: ожидания россиян

Каждый второй участник опроса уверен: вложения в жильё окупаются достаточно быстро. Треть респондентов считает, что первые результаты становятся заметны уже через восемь лет.

22% россиян рассчитывают полностью или частично окупить расходы в срок от пяти до семи лет. 16% опрошенных прямо заявили о планах перепродать жильё, причём 5% планируют сделать это в течение года после покупки.

Однако около трети участников опроса придерживаются более осторожной точки зрения: по их мнению, для ощутимого эффекта потребуется не менее 15 лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка квартиры "на перепродачу" без анализа рынка → убытки при падении цен → долгосрочная аренда как источник дохода.

  • Вход в ипотеку на максимальный срок → переплата в 2-3 раза → досрочное погашение и рефинансирование при снижении ставок.

  • Игнорирование финансового планирования → нехватка средств на ремонт и содержание → создание "подушки безопасности" перед сделкой.

Что влияет на интерес к недвижимости

"Данные опроса показали, что 36% респондентов хотели бы инвестировать в недвижимость, из них 26% готовы заняться этим в ближайшее время. Снижение ключевой ставки и продление семейной ипотеки стимулируют людей переориентироваться с банковских вкладов на недвижимость. При этом 80% россиян говорят о желании повышать свой уровень финансовой грамотности", — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Рост интереса к недвижимости напрямую связан с изменением условий кредитования. Пока ключевая ставка остаётся высокой, спрос концентрируется на льготных программах: семейной ипотеке и господдержке.

А что если…

Если в ближайшие годы произойдёт заметное снижение ключевой ставки, недвижимость может стать ещё более привлекательным инструментом для вложений. В этом случае рынок вернётся к росту, а интерес к квартирам с отделкой и инвестиционным лотам усилится.

