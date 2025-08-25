Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована вчера в 23:32

Жительница Краснодара отсудила у агентства более 50 тысяч рублей за несданную квартиру

В Краснодаре женщина отсудила у риелторов более 50 тысяч рублей за отказ искать жильё с котом

В Краснодаре разгорелся необычный судебный спор: местная жительница пыталась снять жильё, где можно жить с котом, но вместо результата получила разочарование. Итогом стал иск к риелторской компании — и победа в суде.

Как всё началось

Летом 2024 года женщина обратилась в агентство недвижимости, заплатила за услуги и попросила найти квартиру с возможностью проживания с питомцем. Однако за полгода сотрудники компании не предоставили ей ни одного варианта. Когда клиентка потребовала вернуть деньги, ей вернули лишь 10 %.

Решение мирового суда

Суд первой инстанции обязал агентство вернуть оставшуюся часть оплаты, а также компенсировать моральный вред и выплатить штраф. Общая сумма составила более 50 тысяч рублей.

Попытка оспорить приговор

Компания подала жалобу в кассацию, утверждая, что судья неправильно рассчитал неустойку и собрал доказательства незаконным способом. Мировой судья действительно лично обзвонил собственников квартир, предложенных агентством. Выяснилось, что пятеро из них были против арендаторов с животными, а двое вовсе не сдавали жильё.

Точка в деле

Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции оставил жалобу риелторов без удовлетворения. Судьи подчеркнули: если агентство обещает клиенту заведомо невозможное, то именно оно несёт ответственность за результат, даже если собственники жилья против.

