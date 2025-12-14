Разговор без общего языка стал реальностью: Google Translate сделал решающий шаг вперёд

Обновление Google Translate меняет привычную логику машинного перевода, смещая акцент с буквального соответствия слов на понимание смысла и контекста. Речь идёт не только о более точных формулировках, но и о попытке сохранить живую речь — с её интонациями и ритмом. Об этом сообщает издание GSMArena.

Перевод с опорой на Gemini

Компания Google объявила о внедрении возможностей Gemini в Google Translate, рассчитывая повысить качество перевода сложных языковых конструкций. В первую очередь это касается идиом, локальных выражений и сленга, которые ранее часто теряли смысл при автоматическом переводе. Новый подход ориентирован на интерпретацию значения фразы целиком, а не на механическую подстановку слов.

По заявлению Google, этот механизм уже используется как в поиске Google, так и в приложении "Переводчик" на iOS и Android. Обновление начало внедряться в США и Индии и на первом этапе поддерживает перевод с английского языка почти на 20 других языков. Среди них — испанский, хинди, китайский, японский и немецкий.

Перевод в реальном времени через наушники

Отдельное внимание Google уделила режиму перевода в реальном времени, который работает через наушники. Новая бета-версия позволяет слушать перевод сразу во время разговора, не отвлекаясь на экран смартфона. Это делает общение более естественным и снижает языковой барьер в живом диалоге.

Технология старается сохранить тон, интонацию и темп речи каждого участника разговора. Для запуска функции достаточно надеть наушники, открыть приложение "Переводчик" и активировать режим "Перевод в реальном времени". Бета-версия уже доступна на Android в США, Мексике и Индии и поддерживает более 70 языков.

Инструменты для изучения языков

Помимо перевода, Google обновила и обучающие функции в Translate. Пользователи теперь получают более детальную обратную связь, основанную на их разговорной практике. Подсказки формируются с учётом ошибок и особенностей речи, что позволяет корректировать произношение и построение фраз.

В приложении также появились элементы самоконтроля и мотивации. Можно ставить цели в изучении языка и отслеживать количество дней непрерывной практики. По информации Google, в 2026 году функции перевода в реальном времени станут доступны в других странах и появятся на iOS.