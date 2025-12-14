Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка переводчик в наушниках
Девушка переводчик в наушниках
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Марина Левченко Опубликована сегодня в 15:52

Разговор без общего языка стал реальностью: Google Translate сделал решающий шаг вперёд

Google Translate начал выполнять перевод речи в реальном времени — GSMArena

Обновление Google Translate меняет привычную логику машинного перевода, смещая акцент с буквального соответствия слов на понимание смысла и контекста. Речь идёт не только о более точных формулировках, но и о попытке сохранить живую речь — с её интонациями и ритмом. Об этом сообщает издание GSMArena.

Перевод с опорой на Gemini

Компания Google объявила о внедрении возможностей Gemini в Google Translate, рассчитывая повысить качество перевода сложных языковых конструкций. В первую очередь это касается идиом, локальных выражений и сленга, которые ранее часто теряли смысл при автоматическом переводе. Новый подход ориентирован на интерпретацию значения фразы целиком, а не на механическую подстановку слов.

По заявлению Google, этот механизм уже используется как в поиске Google, так и в приложении "Переводчик" на iOS и Android. Обновление начало внедряться в США и Индии и на первом этапе поддерживает перевод с английского языка почти на 20 других языков. Среди них — испанский, хинди, китайский, японский и немецкий.

Перевод в реальном времени через наушники

Отдельное внимание Google уделила режиму перевода в реальном времени, который работает через наушники. Новая бета-версия позволяет слушать перевод сразу во время разговора, не отвлекаясь на экран смартфона. Это делает общение более естественным и снижает языковой барьер в живом диалоге.

Технология старается сохранить тон, интонацию и темп речи каждого участника разговора. Для запуска функции достаточно надеть наушники, открыть приложение "Переводчик" и активировать режим "Перевод в реальном времени". Бета-версия уже доступна на Android в США, Мексике и Индии и поддерживает более 70 языков.

Инструменты для изучения языков

Помимо перевода, Google обновила и обучающие функции в Translate. Пользователи теперь получают более детальную обратную связь, основанную на их разговорной практике. Подсказки формируются с учётом ошибок и особенностей речи, что позволяет корректировать произношение и построение фраз.

В приложении также появились элементы самоконтроля и мотивации. Можно ставить цели в изучении языка и отслеживать количество дней непрерывной практики. По информации Google, в 2026 году функции перевода в реальном времени станут доступны в других странах и появятся на iOS.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Pokemon TCG Pocket признана лучшей игрой для iPhone — App Store Awards 2025 05.12.2025 в 13:25
Игры и приложения года раскрыты: пользователи не ожидали такого расклада от Apple

Премия App Store Awards 2025 изменила расстановку сил между крупными студиями и независимыми разработчиками, показав неожиданные приоритеты индустрии.

Читать полностью » Модели телевизоров от Tuvio, TCL и Hisense названы лучшими до 17 тысяч рублей — Палач 05.12.2025 в 13:15
Бюджетные телевизоры поражают возможностями: не думал, что за такие деньги бывает такое

Подборка трёх доступных телевизоров до 17 тысяч рублей показывает, как бюджетный сегмент постепенно перенимает функции более дорогих моделей, сохраняя привлекательную цену.

Читать полностью » Теневые каналы в Telegram живут в среднем семь месяцев — Лаборатория Касперского 05.12.2025 в 9:36
Лаборатория Касперского раскрыла правду: почему даже крупные теневые каналы в Telegram живут недолго

Kaspersky изучила 800+ теневых Telegram-каналов: в среднем они живут около семи месяцев. Почему блокировки усилились и куда уходят крупные сообщества?

Читать полностью » Расширения WeTab и Infinity V+ собирали данные 4 млн пользователей — KOI Security 05.12.2025 в 8:57
Осторожно, обновление: как безобидное расширение после апдейта начало похищать ваши пароли

WeTab и Infinity V+ подозревают в скрытом сборе данных через обновления. Как работала "долгая" атака и почему пострадали миллионы пользователей?

Читать полностью » Вредоносное ПО для Android закрепляется в системе — ТАСС 05.12.2025 в 8:23
Мошенники знают ваши слабые места: почему вы добровольно установите троян под видом YouTube Pro

Под видом "18+" и "расширенных" TikTok и YouTube пользователям подсовывают трояны. Как устроена сеть сайтов и что нашли операторы.

Читать полностью » MacBook Air M1 признали актуальным в 2025 году — iGuides 04.12.2025 в 21:42
Этот недорогой MacBook снова все обсуждают — причина удивила даже опытных пользователей

Пользователи обсуждают, насколько старый MacBook Air M1 сохраняет актуальность на фоне падения цен и долгой поддержки macOS, и какие ограничения остаются заметными.

Читать полностью » Прослушка смартфонов стала незаметной для пользователей — эксперт Артимович 02.12.2025 в 18:58
Смартфон стал шпионом под прикрытием: кто и зачем подслушивает разговоры

Современные технологии сделали прослушку разговоров незаметной. Почему даже защищённые мессенджеры не гарантируют приватности — объясняет эксперт

Читать полностью » WhatsApp* рискует уйти с российского рынка — депутат Антон Горелкин 01.12.2025 в 16:19
Когда молчит WhatsApp* говорит закон: Роскомнадзор запускает обратный отсчёт

Российские власти готовятся к возможной блокировке WhatsApp — Антон Горелкин объяснил, почему этот шаг может стать примером для других стран.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Голубые пещеры Закинфа стали морским маршрутом для туристов — National Geographic
Технологии
AI-режим в стиральных машинах Samsung сократил расход энергии — SamMobile
Садоводство
Весной обработка малиновых кустов бордоской жидкостью поможет избежать вредителей — агрономы
Наука
Земля теряет тепло неравномерно между полушариями — Geophysical Research Letters
Спорт и фитнес
Короткие тренировки улучшают работу сердца у взрослых — фитнес-тренеры
Питомцы
Кошки выбирают хозяина по уровню спокойствия — зоопсихологи
ДФО
Забайкальский художественный музей отремонтируют до июля 2026 года
ЦФО
Москвичей предупредили о первых десятиградусных морозах в ночь на 15 декабря
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet