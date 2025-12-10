Больше 70% семей ждёт прибавка: но экономисты предупреждают об обратной стороне медали

В прогнозах на 2026 год все чаще звучит осторожный оптимизм: большинство семей может увидеть рост реальных доходов, но без прежнего ускорения. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на комментарий экс-сенатора Ольги Епифановой, эксперта Агентства стратегических инициатив. Она оценивает долю домохозяйств с ростом реальных доходов более чем в 70%, если сохранятся текущие макроусловия, но предупреждает о риске "потребительского оптимизма", который толкает людей в лишние кредиты.

Прогноз: рост продолжится, но медленнее

Епифанова говорит, что экономическая динамика указывает на продолжение роста реальных доходов в 2026 году, однако темпы могут оказаться ниже, чем в предыдущие периоды. Ключевая оговорка — сценарий зависит от стабильности макроэкономической среды: именно при сохранении текущих условий, по ее оценке, доля семей с ростом доходов может превысить 70%.

Такой прогноз встраивается в общий тренд последних лет, который фиксировал и регулятор. По данным Банка России, в 2022–2024 годах реальные доходы выросли у 65% российских домохозяйств, что в материале используется как "точка отсчета" для ожиданий на 2026 год.

Что должно подтолкнуть благосостояние вверх

В перечне факторов, которые, по словам Епифановой, могут поддержать рост благосостояния, перечислены сразу несколько источников. Это повышение зарплат в госсекторе, расширение промышленного производства, программы поддержки малообеспеченных, рост внутреннего потребления (как стимул для малого и среднего бизнеса), а также индексация социальных выплат и стремление к выравниванию зарплат по отраслям.

Логика здесь в том, что прибавку могут дать не только зарплаты, но и социальные трансферты, плюс эффект от спроса внутри страны. Но даже в этом оптимистичном наборе акцент делается на том, что рост будет зависеть от того, насколько устойчивыми останутся условия в экономике.

Предупреждение о рисках: кредиты, инфляция и финансовая дисциплина

Отдельно Епифанова предупреждает о "чрезмерном потребительском оптимизме": на фоне ожиданий роста доходов люди могут нарастить кредитную нагрузку и начать тратить нерационально. В качестве противовеса она называет необходимость взвешенной денежно-кредитной политики, контроля инфляции и развития финансовой грамотности.

В этом контексте показатель ЦБ про 65% домохозяйств с ростом доходов в 2022–2024 годах выглядит не только позитивным сигналом, но и поводом для осторожности: регулятор в своих материалах также обращал внимание на риски, связанные с завышенными ожиданиями продолжения бурного роста и возможной "кредитной перегрузкой".