Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Главная / Экономика
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:29

Больше 70% семей ждёт прибавка: но экономисты предупреждают об обратной стороне медали

Рост доходов 70% семей возможен в 2026 году — Епифанова

В прогнозах на 2026 год все чаще звучит осторожный оптимизм: большинство семей может увидеть рост реальных доходов, но без прежнего ускорения. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на комментарий экс-сенатора Ольги Епифановой, эксперта Агентства стратегических инициатив. Она оценивает долю домохозяйств с ростом реальных доходов более чем в 70%, если сохранятся текущие макроусловия, но предупреждает о риске "потребительского оптимизма", который толкает людей в лишние кредиты.

Прогноз: рост продолжится, но медленнее

Епифанова говорит, что экономическая динамика указывает на продолжение роста реальных доходов в 2026 году, однако темпы могут оказаться ниже, чем в предыдущие периоды. Ключевая оговорка — сценарий зависит от стабильности макроэкономической среды: именно при сохранении текущих условий, по ее оценке, доля семей с ростом доходов может превысить 70%.

Такой прогноз встраивается в общий тренд последних лет, который фиксировал и регулятор. По данным Банка России, в 2022–2024 годах реальные доходы выросли у 65% российских домохозяйств, что в материале используется как "точка отсчета" для ожиданий на 2026 год.

Что должно подтолкнуть благосостояние вверх

В перечне факторов, которые, по словам Епифановой, могут поддержать рост благосостояния, перечислены сразу несколько источников. Это повышение зарплат в госсекторе, расширение промышленного производства, программы поддержки малообеспеченных, рост внутреннего потребления (как стимул для малого и среднего бизнеса), а также индексация социальных выплат и стремление к выравниванию зарплат по отраслям.

Логика здесь в том, что прибавку могут дать не только зарплаты, но и социальные трансферты, плюс эффект от спроса внутри страны. Но даже в этом оптимистичном наборе акцент делается на том, что рост будет зависеть от того, насколько устойчивыми останутся условия в экономике.

Предупреждение о рисках: кредиты, инфляция и финансовая дисциплина

Отдельно Епифанова предупреждает о "чрезмерном потребительском оптимизме": на фоне ожиданий роста доходов люди могут нарастить кредитную нагрузку и начать тратить нерационально. В качестве противовеса она называет необходимость взвешенной денежно-кредитной политики, контроля инфляции и развития финансовой грамотности.

В этом контексте показатель ЦБ про 65% домохозяйств с ростом доходов в 2022–2024 годах выглядит не только позитивным сигналом, но и поводом для осторожности: регулятор в своих материалах также обращал внимание на риски, связанные с завышенными ожиданиями продолжения бурного роста и возможной "кредитной перегрузкой".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Москва заняла третье место по медианной зарплате среди регионов — hh.ru сегодня в 9:01
Конкуренция за кадры обострилась: работодатели подняли ставки в этих трёх сферах

hh.ru назвал сферы и регионы с самыми высокими медианными зарплатами: где предлагают больше 100 тысяч и кто впереди Москвы?

Читать полностью » Срок выплаты на погребение предложили увеличить до года — депутат ГД Панеш сегодня в 8:52
Госдума бросает спасательный круг: срок на выплату по потере увеличат до года — не пропустите

В Госдуме предлагают дать россиянам больше времени на оформление выплаты на погребение — вместо 6 месяцев может появиться целый год.

Читать полностью » Премии могут добавить к трём выплатам в декабре — Муравьёв сегодня в 8:47
Деньги до праздников: какие три выплаты можно получить в декабре и почему в январе будет пауза

В декабре график зарплат у части россиян может сдвинуться из-за январских каникул. Кто получит деньги раньше, а кому не обещают?

Читать полностью » Спрос на специалистов по робототехнике стремительно растёт — Мария Игнатова сегодня в 6:11
Роботы забирают будущее — но кадры нужны уже сейчас: зарплаты взлетели, а вакансии не успевают за спросом

Зарплаты в робототехнике растут по всей стране, а ожидания специалистов уже обгоняют предложения — рынок вступает в фазу конкуренции за технологические кадры.

Читать полностью » Регулирование криптовалют усложнит схемы анонимизации денег — Евгений Машаров сегодня в 4:22
Деньги уходят в цифровую бездну: отсутствие регулирования превращает криптосферу в территорию невидимых оборотов

Эксперт ОП РФ видит в регулировании криптовалют способ сократить теневой оборот и усилить контроль за финансовыми потоками, что обсуждается и на уровне власти.

Читать полностью » Рост цен на жильё сделал имущественный вычет малозначительным — Сивков вчера в 14:57
Цены лезут в космос, а вычет остался на Земле: где сломался механизм помощи

Эксперты сомневаются, что предложение увеличить имущественный налоговый вычет станет реальностью: мера кажется логичной, но не вписывается в нынешнюю политику.

Читать полностью » Мошенники активизировались перед Новым годом — юрист Павел Прошкин вчера в 14:39
Один клик до беды: как праздничные сайты превращаются в капканы для доверчивых

Перед Новым годом растёт число фальшивых сайтов и звонков о "доставке подарков". Почему декабрь становится золотым временем для мошенников?

Читать полностью » Компенсации морального вреда в России остаются символическими — юрист Бенхин вчера в 14:20
Моральный вред по цене кофе: почему российские страдания дешевеют с каждым годом

В России компенсация морального вреда чаще остаётся символической. Почему суды не спешат оценивать страдания дорого, объяснил адвокат Александр Бенхин.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Разрыв цен новостроек и вторички достиг 84% в ЦФО — Пыпин
Авто и мото
Средняя выплата по ОСАГО составила 108 тыс рублей с начала года — РБК
Экономика
Темпы роста маркетплейсов снизились с 60% до 36% — Ведомости
Садоводство
Сухость воздуха вызывает подсыхание кончиков листьев у спатифиллума — FloraHome
Авто и мото
НАМИ начал сборку гидромеханических АКПП — Ендачев
Общество
Стоимость проезда для пенсионеров может составить 50% от тарифа — Слуцкий
УрФО
Тарифы на холодную воду в Тюмени вырастут на 32 процента — водоканал
Наука
В Турции нашли древние наскальные рисунки старше 8000 лет — Anatolian Archaeology
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet