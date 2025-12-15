Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бизнесмен рассчитывает деньги
Бизнесмен рассчитывает деньги
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Экономика
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:00

Доходы россиян в 2026 году могут резко измениться: первые сигналы уже появились

Реальные доходы россиян могут снизиться в первом полугодии 2026 года — экономист Юлия Тулупникова

Резкий рост доходов, который в последние годы стал привычным для части российских семей, может смениться более сложным периодом уже в начале следующего года. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", ссылаясь на оценку экономиста Юлии Тулупниковой, которая не исключает снижения реальных доходов населения в первом полугодии 2026 года при неблагоприятном развитии событий.

Эксперт обращает внимание на то, что после продолжительного периода ускоренного роста экономическая динамика начинает замедляться. Это создает риски для покупательной способности, несмотря на формальный рост зарплат и социальных выплат.

Прогноз на начало 2026 года

По оценке Тулупниковой, сценарии развития ситуации заметно различаются. При благоприятных условиях реальные доходы россиян могут увеличиться примерно на 2,7%. Однако при негативном варианте индексация доходов лишь удержит показатели около нулевой отметки или не сможет компенсировать их снижение.

"При позитивном развитии событий рост реальных доходов может составить около 2,7%, а в негативном варианте индексации лишь удержат показатели около нулевого уровня или не смогут предотвратить их снижение", — предупредила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова.

При этом номинальные доходы, по ее словам, продолжат расти — примерно на 8,4% — за счет индексации МРОТ и пенсий. Но этот рост будет частично нивелирован новым витком удорожания товаров и услуг.

Инфляция и давление издержек

Экономист отмечает, что ключевым фактором риска остается инфляция. С 2026 года ожидается усиление ценового давления из-за повышения ставки НДС, роста коммунальных тарифов и появления новых сборов, включая технологические. Даже единичное повышение НДС способно существенно сократить реальный эффект от роста доходов.

При этом проблема не ограничивается ростом цен. Замедление динамики доходов связано и с общим охлаждением экономики. Повышение налоговой нагрузки и рост издержек бизнеса, а также ограниченные финансовые возможности компаний снижают пространство для увеличения зарплат.

Рынок труда и возможное восстановление

Ситуация на рынке труда остается неоднородной. В отдельных отраслях — прежде всего в ВПК, ИТ и машиностроении — сохраняется дефицит кадров, который продолжает подталкивать зарплаты вверх. Однако умеренные темпы роста ВВП и общее замедление экономики сдерживают так называемую "зарплатную гонку".

Во втором полугодии 2026 года, по прогнозу Тулупниковой, положение может улучшиться. Замедление инфляции вплоть до 4% в сочетании с мерами государственной поддержки способно частично восстановить покупательную способность населения.

Международный контекст

Для сравнения экономист приводит данные по другим странам. За последние два года реальные доходы населения стран ОЭСР выросли в среднем на 6,1%, несмотря на сокращение ВВП на душу населения на 3,2%. Развивающиеся экономики Восточной Европы и Азии, включая Китай, за последнее десятилетие продемонстрировали устойчивый рост реальных доходов и расширение среднего класса на фоне экономического подъема.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спекуляции с валютой всегда приводят к убыткам — аналитик Голубовский 12.12.2025 в 12:20
Рынок валют — не для всех: как не стать жертвой эмоций при спекуляциях

Дмитрий Голубовский рассказал, почему обычные люди чаще теряют деньги на валютных спекуляциях и как управлять активами, имея знания в макроэкономике.

Читать полностью » Выдача кредитных карт в России в ноябре 2025 года упала до минимума с апреля 2022 года — ОКБ 12.12.2025 в 10:19
Банки сбавили обороты: что происходит с кредитными картами в России

Рынок кредитных карт в России переживает резкое замедление: объёмы выдачи откатились к уровню 2022 года на фоне регулирования и роста рисков.

Читать полностью » Россияне вывели 22% средств из зарубежных банков за месяц — Банк России 12.12.2025 в 10:03
Финансовая гавань опустела: на счетах в банках-нерезидентах осталось всего 6 трлн рублей

В октябре россияне резко сократили вклады в иностранных банках — на 22%, рекордно за восемь лет. Как изменились суммы в рублях и долларах?

Читать полностью » Резервы России выросли на 8.1 млрд долларов за неделю — Банк России 12.12.2025 в 9:54
Всего один шаг остался: российские резервы за неделю совершили рывок к рекордной отметке

Международные резервы России за неделю прибавили $8,1 млрд и почти вернулись к рекордному уровню. ЦБ объяснил рост переоценкой активов.

Читать полностью » Ставки по кредитам не опустятся ниже 15% в 2026 — аналитик Селезнев 12.12.2025 в 8:44
Готовьте кошельки: эксперт заявил, что ставки по кредитам не вернутся к лучшим годам

Эксперт считает, что в 2026-м кредиты не подешевеют даже до 15%: мешают риски неплатежей и "разрыв" в оценке инфляции.

Читать полностью » Личные фонды предложили обложить налогом в 25% — Госдума 12.12.2025 в 8:40
Платит фонд — плати и ты: зачем депутаты резко повышают налоги для некоммерческих структур

В Госдуме предложили поднять налог на прибыль личных фондов до 25%. Инициаторы приводят цифры роста таких структур и спорные преференции.

Читать полностью » Финансовую подушку главной целью накоплений назвали 45% россиян — РИАН 12.12.2025 в 8:38
Не копишь — значит, не можешь: жёсткие данные о том, почему у многих нет финансовой подушки

Исследование показало, сколько россияне смогли отложить в 2025 году и на что копили чаще всего. Данные о долгах и тратах — тоже с сюрпризом.

Читать полностью » Уровень бедности в России снизился до 10 млн человек — Владимир Путин 12.12.2025 в 8:33
Рост доходов бедных обогнал всех: главный секрет рекордного снижения бедности в России

Путин на совещании по экономике заявил о рекордно низкой бедности и привел цифры за 2000 и 2024 годы. Какие цели поставлены до 2036-го?

Читать полностью »

Новости
Еда
Регулярное употребление супа минестроне связано с более низким биологическим возрастом — исследователь Буэттнер
Наука
Зрительная система потребляет много энергии организма — PNAS Nexus
Спорт и фитнес
Утренняя разминка улучшила кровообращение и гибкость суставов — исследователи
Мир
Шри-Ланка ведёт переговоры с Россией о нефти, СПГ и модернизации НПЗ — посол Гунасекера
Красота и здоровье
Рыбий жир утратил статус универсальной профилактики у детей — педиатр Хатшуков
Питомцы
Тыква улучшает пищеварение у собак — ветеринары
Экономика
Базовая ставка НДФЛ 13% сохранится для большинства работающих россиян в 2026 году — экономист Кузнецова
Экономика
Рост НДС приведёт к подорожанию товаров и услуг на 4% в начале 2026 года — эксперт Трепольский
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet