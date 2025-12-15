Доходы россиян в 2026 году могут резко измениться: первые сигналы уже появились

Резкий рост доходов, который в последние годы стал привычным для части российских семей, может смениться более сложным периодом уже в начале следующего года. Об этом сообщает издание "Газета.Ru", ссылаясь на оценку экономиста Юлии Тулупниковой, которая не исключает снижения реальных доходов населения в первом полугодии 2026 года при неблагоприятном развитии событий.

Эксперт обращает внимание на то, что после продолжительного периода ускоренного роста экономическая динамика начинает замедляться. Это создает риски для покупательной способности, несмотря на формальный рост зарплат и социальных выплат.

Прогноз на начало 2026 года

По оценке Тулупниковой, сценарии развития ситуации заметно различаются. При благоприятных условиях реальные доходы россиян могут увеличиться примерно на 2,7%. Однако при негативном варианте индексация доходов лишь удержит показатели около нулевой отметки или не сможет компенсировать их снижение.

"При позитивном развитии событий рост реальных доходов может составить около 2,7%, а в негативном варианте индексации лишь удержат показатели около нулевого уровня или не смогут предотвратить их снижение", — предупредила старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета "Синергия" Юлия Тулупникова.

При этом номинальные доходы, по ее словам, продолжат расти — примерно на 8,4% — за счет индексации МРОТ и пенсий. Но этот рост будет частично нивелирован новым витком удорожания товаров и услуг.

Инфляция и давление издержек

Экономист отмечает, что ключевым фактором риска остается инфляция. С 2026 года ожидается усиление ценового давления из-за повышения ставки НДС, роста коммунальных тарифов и появления новых сборов, включая технологические. Даже единичное повышение НДС способно существенно сократить реальный эффект от роста доходов.

При этом проблема не ограничивается ростом цен. Замедление динамики доходов связано и с общим охлаждением экономики. Повышение налоговой нагрузки и рост издержек бизнеса, а также ограниченные финансовые возможности компаний снижают пространство для увеличения зарплат.

Рынок труда и возможное восстановление

Ситуация на рынке труда остается неоднородной. В отдельных отраслях — прежде всего в ВПК, ИТ и машиностроении — сохраняется дефицит кадров, который продолжает подталкивать зарплаты вверх. Однако умеренные темпы роста ВВП и общее замедление экономики сдерживают так называемую "зарплатную гонку".

Во втором полугодии 2026 года, по прогнозу Тулупниковой, положение может улучшиться. Замедление инфляции вплоть до 4% в сочетании с мерами государственной поддержки способно частично восстановить покупательную способность населения.

Международный контекст

Для сравнения экономист приводит данные по другим странам. За последние два года реальные доходы населения стран ОЭСР выросли в среднем на 6,1%, несмотря на сокращение ВВП на душу населения на 3,2%. Развивающиеся экономики Восточной Европы и Азии, включая Китай, за последнее десятилетие продемонстрировали устойчивый рост реальных доходов и расширение среднего класса на фоне экономического подъема.