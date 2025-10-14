Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Квадратный метр стал легче: вторичное жильё в Челябинске теряет в цене

Цены на вторичное жильё в Челябинске снизились на 5,5% — Яндекс Недвижимость

Во втором полугодии 2025 года рынок недвижимости в Челябинске заметно просел. По данным "Яндекс Недвижимости", в июле-сентябре собственники вторичных квартир снижали цены при продаже в среднем на 5,5%. Это один из самых значительных спадов среди всех мегаполисов страны.

Где упали цены сильнее всего

Согласно исследованию, проведённому для РБК Недвижимости, наибольшее падение стоимости вторичного жилья в третьем квартале 2025 года наблюдалось в:

  • Краснодаре - минус 6,8%;

  • Челябинске - минус 5,5%;

  • Нижнем Новгороде и Волгограде - по минус 5,4%.

Тенденция к снижению цен затронула почти все крупные города России — продавцы вынуждены уступать, чтобы привлечь немногочисленных покупателей.

"Рынок застыл": мнение эксперта

Коммерческий директор сервиса "Яндекс Недвижимость" Евгений Белокуров отметил, что летом и осенью 2025 года вторичный рынок фактически вошёл в стагнацию.

"Жильё на вторичном рынке реализовывалось плохо. Несмотря на снижение ипотечных ставок, покупатели осторожны и чаще всего выжидают. Собственники делают хорошие скидки, но это не приводит к росту продаж", — подчеркнул эксперт.

По словам Белокурова, ожидать оживления рынка пока рано — спрос остаётся низким, а неопределённость в экономике сдерживает покупателей.

Что это значит для рынка

Аналитики считают, что такая динамика цен — признак переходного периода. С одной стороны, ипотека становится доступнее, с другой — население не спешит с крупными покупками, опасаясь колебаний доходов. Если тенденция сохранится, в начале 2026 года возможна коррекция цен вниз и на первичном рынке.

