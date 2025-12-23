Ждать весны больше бессмысленно: что случилось с рынком городского жилья

Рынок городской недвижимости утратил привычную предсказуемость, и ожидание "удачного сезона" для продажи квартиры больше не работает. Покупательская активность стала фрагментированной, а сделки все чаще совершаются вне зависимости от времени года. Об этом, но не первым предложением, рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак в комментарии MoneyTimes.

Почему сезонность перестала работать

По словам эксперта, попытки угадать идеальный момент для выхода на рынок сегодня больше напоминают азартную игру. Современная экономическая и социальная реальность слишком изменчива, чтобы ориентироваться на устоявшиеся циклы. Люди чаще принимают решения, исходя из личных обстоятельств, а не календаря.

"Теперь практически нет никакой сезонности. Очевидно, что в первые дни января никто не будет ездить на просмотры. Но далее уже вполне может быть. Поэтому нет здесь никакой сезонности", — отметил президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

По его наблюдениям, рынок быстро возвращается к активности даже после традиционно "тихих" периодов.

Конец года и психологический фактор

Полторак обратил внимание, что некоторое оживление на рынке недвижимости по-прежнему фиксируется в конце года. Однако речь идет скорее о психологическом факторе, чем о полноценной сезонной закономерности. Многие участники рынка стремятся завершить начатые дела до новогодних праздников, что временно увеличивает число сделок.

"Есть психологический фактор, но и он постепенно сходит на нет. К концу года стараются подгрести дела и количество сделок по недвижимости ближе к Новому году выше, ноябрь-декабрь", — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что даже эта особенность с каждым годом становится менее выраженной.

Круглогодичные сделки и роль технологий

По словам Полторака, сделки с городской недвижимостью сегодня совершаются практически круглый год. Существенную роль в этом сыграло развитие дистанционных сервисов. Онлайн-показы, удаленные переговоры и электронное оформление документов позволили участникам рынка меньше зависеть от погоды, отпусков и праздников.

Покупатели и продавцы получили возможность действовать в удобное для себя время, а не подстраиваться под традиционные "окна активности". Это особенно заметно в сегменте городского жилья, где инфраструктура и условия проживания не меняются в зависимости от сезона.

Исключение — загородная недвижимость

Единственным сегментом, где сезонность по-прежнему сохраняется, Полторак назвал загородную недвижимость. По его словам, покупка домов и участков зимой остается менее привлекательной из-за объективных факторов.

"Загородную недвижимость вряд ли покупают зимой, потому что и добраться тяжелее, и сложнее оценить прелести загородной жизни. Посмотреть красоты, зелень. Земли зимой не видно", — пояснил Григорий Полторак.

В этом сегменте сезон по-прежнему влияет на спрос, поскольку визуальное восприятие объекта играет ключевую роль.

Что действительно влияет на успех продажи

Эксперт подчеркнул, что успех сделки сегодня зависит не от месяца в календаре, а от других факторов. Ключевыми остаются корректная цена, соответствующая рынку, и уникальность самого предложения. Именно эти параметры определяют скорость продажи и интерес со стороны покупателей.

По мнению Полторака, откладывать продажу в ожидании "лучшего времени" больше не имеет смысла. В условиях нестабильного и быстро меняющегося рынка выигрывают те, кто ориентируется на реальную рыночную ситуацию и принимает решения без оглядки на устаревшие сезонные стереотипы.