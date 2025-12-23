Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Покупка квартиры
Покупка квартиры
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:12

Ждать весны больше бессмысленно: что случилось с рынком городского жилья

Сезонность на рынке жилья больше не работает — риэлтор Полторак

Рынок городской недвижимости утратил привычную предсказуемость, и ожидание "удачного сезона" для продажи квартиры больше не работает. Покупательская активность стала фрагментированной, а сделки все чаще совершаются вне зависимости от времени года. Об этом, но не первым предложением, рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов, президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак в комментарии MoneyTimes.

Почему сезонность перестала работать

По словам эксперта, попытки угадать идеальный момент для выхода на рынок сегодня больше напоминают азартную игру. Современная экономическая и социальная реальность слишком изменчива, чтобы ориентироваться на устоявшиеся циклы. Люди чаще принимают решения, исходя из личных обстоятельств, а не календаря.

"Теперь практически нет никакой сезонности. Очевидно, что в первые дни января никто не будет ездить на просмотры. Но далее уже вполне может быть. Поэтому нет здесь никакой сезонности", — отметил президент компании "Бест Недвижимость" Григорий Полторак.

По его наблюдениям, рынок быстро возвращается к активности даже после традиционно "тихих" периодов.

Конец года и психологический фактор

Полторак обратил внимание, что некоторое оживление на рынке недвижимости по-прежнему фиксируется в конце года. Однако речь идет скорее о психологическом факторе, чем о полноценной сезонной закономерности. Многие участники рынка стремятся завершить начатые дела до новогодних праздников, что временно увеличивает число сделок.

"Есть психологический фактор, но и он постепенно сходит на нет. К концу года стараются подгрести дела и количество сделок по недвижимости ближе к Новому году выше, ноябрь-декабрь", — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что даже эта особенность с каждым годом становится менее выраженной.

Круглогодичные сделки и роль технологий

По словам Полторака, сделки с городской недвижимостью сегодня совершаются практически круглый год. Существенную роль в этом сыграло развитие дистанционных сервисов. Онлайн-показы, удаленные переговоры и электронное оформление документов позволили участникам рынка меньше зависеть от погоды, отпусков и праздников.

Покупатели и продавцы получили возможность действовать в удобное для себя время, а не подстраиваться под традиционные "окна активности". Это особенно заметно в сегменте городского жилья, где инфраструктура и условия проживания не меняются в зависимости от сезона.

Исключение — загородная недвижимость

Единственным сегментом, где сезонность по-прежнему сохраняется, Полторак назвал загородную недвижимость. По его словам, покупка домов и участков зимой остается менее привлекательной из-за объективных факторов.

"Загородную недвижимость вряд ли покупают зимой, потому что и добраться тяжелее, и сложнее оценить прелести загородной жизни. Посмотреть красоты, зелень. Земли зимой не видно", — пояснил Григорий Полторак.

В этом сегменте сезон по-прежнему влияет на спрос, поскольку визуальное восприятие объекта играет ключевую роль.

Что действительно влияет на успех продажи

Эксперт подчеркнул, что успех сделки сегодня зависит не от месяца в календаре, а от других факторов. Ключевыми остаются корректная цена, соответствующая рынку, и уникальность самого предложения. Именно эти параметры определяют скорость продажи и интерес со стороны покупателей.

По мнению Полторака, откладывать продажу в ожидании "лучшего времени" больше не имеет смысла. В условиях нестабильного и быстро меняющегося рынка выигрывают те, кто ориентируется на реальную рыночную ситуацию и принимает решения без оглядки на устаревшие сезонные стереотипы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Продажи квартир выросли на 20% в третьем квартале — Ведяхин 18.12.2025 в 8:29
Тихая революция на рынке недвижимости: почему сейчас лучшее время задуматься о новой квартире

Сбер зафиксировал оживление рынка жилья: в третьем квартале продажи выросли на 20%, а ипотека начала восстанавливаться на фоне снижения ставок.

Читать полностью » Цены на новостройки могут снизиться в 2026 году — экономист Надоршин 18.12.2025 в 8:05
Россиян ждет подарок в 2026 году: экономист спрогнозировал, когда жильё станет доступнее

Экономист допустил снижение цен на новостройки в 2026 году: перегретая ипотека может остыть, а "пузырь" — начать сдуваться.

Читать полностью » Прежние судебные решения по делу Долиной создали риски для рынка — сенатор Клишас 18.12.2025 в 7:27
Скандал с квартирой Долиной добрался до судей: сенатор поставил под сомнение их компетентность

После решения Верховного суда по делу квартиры Долиной в Совфеде заговорили о судьях нижестоящих инстанций — и о рисках для рынка жилья.

Читать полностью » Дарение квартиры можно отменить при покушении на жизнь дарителя — адвокат Кудерко 18.12.2025 в 7:19
Квартира как подарок с секретом: что скрывает за собой простая на первый взгляд дарственная

Даже дарение квартиры может быть отменено. Адвокат объяснила, в каких случаях суд вправе пересмотреть сделку и вернуть жильё дарителю.

Читать полностью » Адвокат заявила ходатайство о справке для Долиной — Свириденко 18.12.2025 в 7:16
Справка как козырь: зачем в деле о квартире Долиной вдруг заговорили о психоневрологическом диспансере

Судебный спор о квартире Ларисы Долиной получил новый резонанс после слов адвоката о просьбе певицы и решения Верховного суда.

Читать полностью » Квадратный метр в Москве стоит 1021 порцию шаурмы — Выберу.ру 17.12.2025 в 9:50
Это не шутка: квадратный метр в Москве теперь официально стоит 1021 порцию шаурмы

Квадратный метр новостройки в Москве сравнили с уличной едой: аналитики подсчитали, сколько порций шаурмы "стоит" жильё в 2025 году.

Читать полностью » Москва лидирует по росту цен на вторичное жилье среди миллионников — НДВ 17.12.2025 в 9:39
Цена вопроса — 440 тысяч квадрат: как Москва за год превратилась в самого дорогого игрока на рынке

Москва стала лидером среди миллионников по росту цен на вторичное жильё в 2025 году: кто в тройке и где подорожание оказалось минимальным.

Читать полностью » Ставки по ипотеке упали до 21% — Дом.рф 17.12.2025 в 9:07
Россияне стали брать больше в долг, но меньше переплачивать: парадоксальная арифметика новой ипотеки

Переплата по рыночной ипотеке в России упала примерно на треть за год из-за снижения ставок, но итоговая стоимость займа всё равно впечатляет.

Читать полностью »

Новости
Общество
Россия оказалась под угрозой повышения пенсионного возраста: вот почему
ЮФО
Загрузка гостиниц Крыма на Новый год достигает 55% — глава Крыма Аксёнов
Авто и мото
Перегрев шин в обычной езде повышает риск разрыва и потери управляемости — автоэксперты
Мир
Обмен 2900 пленных согласовали власти Йемена и хуситы — Al Hadath
ЮФО
В Крыму продолжается масштабная модернизация дорожной сети
Россия
Критика религиозных объединений не признана разжиганием ненависти — ВС РФ
Мир
Безработица в Финляндии выросла до максимума с начала века — Bloomberg
Садоводство
Орхидеи перестают цвести при недостатке рассеянного света — цветоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet