Россиянам усложняют операции с жильем: новый документ требуют вопреки закону

Требование предоставить выписку из Реестра повесток при совершении операций с жильем является инициативой риелторского сообщества, а не установленной законом обязанностью, рассказала изданию NewsInfo.Ru юрист Наталья Оганова. По ее словам, отсутствие этого документа не может служить легальным основанием для отказа в регистрации прав, однако игнорирование запроса способно сорвать процесс купли-продажи из-за опасений профессиональных участников рынка.

Ранее сообщалось, что у россиян при покупке недвижимости начали запрашивать сведения из Реестра повесток. Причиной такой практики стали нормы законодательства, согласно которым Росреестр вправе приостановить регистрацию прав и кадастровый учет, если военнообязанный гражданин не явился в военкомат в течение 20 календарных дней после даты, указанной в повестке.

Оганова подчеркнула, что действующий регламент "О государственной регистрации недвижимости" не содержит упоминаний о необходимости такой выписки. Тем не менее, агентства недвижимости начали внедрять внутренние проверки, чтобы исключить риск блокировки сделок на этапе межведомственного взаимодействия.

"Выписка из Реестра повесток не входит в перечень документов, обязательных для регистрации недвижимости по закону. Юристы считают ее требование не основанным на законе и неправомерным. Ваше право — отказаться предоставлять выписку, и это не будет нарушением закона", — пояснила юрист.

Для минимизации правовых последствий эксперты рекомендуют заранее убедиться в прозрачности статуса объекта. Нередко системные дефекты в истории объекта могут привести к аннулированию прав собственности в будущем.

Несмотря на добровольный характер процедуры, специалисты рынка недвижимости проявляют осторожность. Оганова отметила, что риелторы видят в нежелании клиента предоставлять данные потенциальную угрозу. При этом государственные сервисы обеспечивают дополнительную защиту интересов граждан. В частности, запрет регистрации без собственника остается эффективным инструментом против классических схем мошенничества.

"На практике риелтор может счесть это слишком рискованным и отказать в сопровождении сделки. Поэтому лучше заранее убедиться, что у вас нет проблем с воинским учетом. Риски возникают не из-за отсутствия выписки как таковой, а из-за возможного наличия ограничений", — отметила специалист.

Механизм ограничений регулируется Федеральным законом №127-ФЗ, который напрямую запрещает распоряжение имуществом при уклонении от явки по повестке. В таких условиях участникам рынка приходится учитывать не только стоимость жилья, но и сопутствующие траты на юридическую проверку. Повышенное внимание уделяется и техническим аспектам, включая использование биометрии для верификации личности участников. Любые сложности с документами, такие как ошибка в доверенности, могут быть расценены как дополнительный фактор риска.

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