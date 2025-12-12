Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Покупка квартиры
Покупка квартиры
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:14

Дарение и частые продажи — не просто формальность: почему это должно вас насторожить

Частые перепродажи квартиры признак риска — Терехин

Покупка квартиры на вторичном рынке нередко превращается в проверку на внимательность: одна деталь в документах может отделять безопасную сделку от долгих разбирательств. Об этом сообщает агентство "Прайм": старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин перечислил признаки, по которым можно оценить добросовестность продавца и чистоту объекта. В центре его рекомендаций — документы, которые показывают историю квартиры и возможные ограничения, а также проверка самого владельца. Речь идет не о формальностях, а о базовой защите покупателя, когда цена ошибки слишком высока.

Документы, которые задают тон сделке

Первое, на что советуют обратить внимание, — пакет бумаг, подтверждающий, что объект проверен и не несет скрытых рисков. По словам эксперта, ключевую роль играет выписка из ЕГРН, где отражаются обременения и история переходов права. Эти сведения помогают увидеть, как часто менялся собственник и не было ли ограничений, способных усложнить регистрацию сделки. Если в выписке есть настораживающие детали, это повод углубить проверку, а не торопиться с задатком.

Филипп Терехин отдельно указывает на ситуации, когда продавец избегает предъявления таких документов или затягивает с их предоставлением. Нежелание показать выписки и сопутствующие материалы рассматривается как признак повышенного риска. В логике вторичного рынка отсутствие прозрачности почти всегда означает, что покупателю придется разбираться с последствиями уже после подписания договора. Поэтому базовая проверка начинается не с просмотра квартиры, а с готовности продавца подтвердить ее "чистоту" документами.

"Красные" и "зеленые" флажки в истории квартиры

Среди сигналов, которые должны насторожить покупателя, юрист называет особенности, заметные уже по хронологии сделок. В качестве "красных флажков" он отмечает частые перепродажи, дарение, а также суды, связанные с объектом, и отказ продавца предоставить подтверждающие бумаги. Такие эпизоды в истории права могут означать, что квартиру пытались быстро вывести из спорной ситуации или что у нее есть конфликтный шлейф. Чем больше подобных совпадений, тем выше риск того, что сделку впоследствии попытаются оспорить.

При этом сам факт наличия нескольких сделок еще не делает квартиру проблемной. Важна их понятность и логика, а также документальная прозрачность.

"Напротив, несколько сделок по понятным основаниям — "зеленый флажок”", — сказал старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.

То есть для покупателя значим не только счетчик переходов права, но и объяснимость причин, по которым собственники менялись.

Проверка продавца: долги и правовой статус

Отдельный блок — оценка самого продавца, его финансового положения и возможных рисков вокруг личности собственника. Юрист рекомендует проверить адекватность продавца и наличие долгов, используя открытые источники. В числе таких реестров названы исполнительные производства на сайте ФССП, сведения о банкротстве и предбанкротных уведомлениях, а также информация о судебных делах. Эти данные позволяют понять, есть ли у человека потенциальные стимулы оспорить сделку позже или находятся ли его активы под угрозой взыскания.

Терехин предупреждает, что особое внимание стоит уделять продавцам, у которых уже запущены процедуры несостоятельности или заметна тяжелая долговая нагрузка. В таких случаях риск заключается не только в переговорах и сроках, но и в юридических последствиях, которые могут наступить после регистрации.

"Продавец, находящийся в процедуре банкротства или с тяжелой долговой нагрузкой, — риск последующего оспаривания сделки", — предостерегает старший партнер "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филипп Терехин.

Проверка по реестрам в этой логике становится обязательным этапом, а не дополнительной опцией.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Самозанятые в Москве получают 65 тыс рублей за аренду жилья — Консоль 06.12.2025 в 8:34
Ремонт, аренда, перевозки: аналитики назвали три кита, на которых держатся доходы самозанятых в РФ

Какие сферы приносят самозанятым больше всего денег? Аналитики сравнили регионы и мегаполисы — лидеры оказались разными.

Читать полностью » Покупатели уходят с вторичного рынка из-за страха отката — Киселева 06.12.2025 в 7:49
Цены на вторичке достигли дна: эксперты ждут наплыва инвесторов, готовых рискнуть всем

Покупатели уходят с "вторички" в новостройки из-за страхов после громких дел. Но и первичка несёт риски, о которых говорят реже.

Читать полностью » Покупатели жилья стали опасаться пожилых продавцов из-за Долиной — Барсуков 06.12.2025 в 7:33
Эффект Долиной набирает силу: покупатели жилья стали заложниками опасного предубеждения

После дела Долиной покупатели начали отсекать "не тех" продавцов по возрасту. Риелтор объяснил, почему эта логика может подвести.

Читать полностью » Плата за содержание жилья в Москве вырастет на 15% с 2026 года — Головченко 05.12.2025 в 9:31
Рост на 16.7% за год: почему итоговое повышение платы за ЖКУ окажется больше заявленных 15%

В Москве с 1 января 2026 года вырастет плата за содержание общего имущества: базовые ставки прибавят 15%. Кому начислят больше и почему?

Читать полностью » Предложение новостроек в Ростове увеличилось на 50% за год — Ведомости Юг 05.12.2025 в 9:18
Вот главный магнит для покупателей: секрет ажиотажа вокруг ростовских однушек и студий

В Ростове-на-Дону в 2025 году оживился рынок новостроек: предложение выросло на 50%, спрос — на 16%. Особый рывок показали студии.

Читать полностью » Стоимость квадратного метра в хрущёвках выросла на 16.6% — РГ 05.12.2025 в 9:16
Ставка на реновацию до 2032 года: как покупка хрущёвки стала лотереей с потенциальным выигрышем

Хрущёвки снова в фокусе: просмотры объявлений растут, а инвесторы делят стратегии на перепродажу после ремонта и доход от аренды. Почему так?

Читать полностью » Спрос на аренду в Москве упал на 22% за год — Полякова 05.12.2025 в 9:03
50 на 50: половина собственников готова сбавить цену, остальные ждут январского ажиотажа

Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре резко снизился, но цены пока не сдают позиции. Что удерживает ставки и когда возможны скидки?

Читать полностью » Аренда однокомнатных квартир подешевела на 0.5% — Луценко 05.12.2025 в 8:54
Арендодатели сдали позиции: исследование показало, как изменился баланс сил на рынке

Аренда жилья в ноябре продолжила снижение и вернулась к уровню августа. Аналитики фиксируют смену сил: теперь условия всё чаще диктуют арендаторы.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Китай стал популярным направлением для шопинг-туров — Вершинин
Туризм
Интерес туристов к Фукуоку вырос на 47% — Турпром
Питомцы
Диабет может быть причиной запаха изо рта у кошки — ветеринар
Еда
Тонкие хлебцы с сахаром опасны для здоровья — Таранова
Мир
Бывшая якудза Мако возглавила организацию по реабилитации бандитов — Лента.ру
Недвижимость
Покупатели отключили свет в квартире из-за спора — Лента.ру
Садоводство
Для маленьких теплиц подходит система с биметаллической пластиной — садоводы
СФО
Четвертый мост в Новосибирске откроют 15 декабря 2025 года — Травников
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet