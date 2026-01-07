Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:23

Бурный рост позади: почему новостройки Краснодарского края больше не про быстрый заработок

Объём строительства в крае перестаёт быстро расти — Агентство инвестиций недвижимости

Рынок новостроек Краснодарского края завершил период бурного расширения и перешёл в более взвешенное состояние, где на первый план выходят расчёт, сроки и локация. Массовый рост предложения и цен остался в прошлом, а инвестиционные решения требуют большей точности и анализа. Об этом свидетельствуют данные "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".

Замедление темпов и стабилизация объёмов

По итогам 2025 года рынок первичного жилья в регионе окончательно вышел из фазы ускоренного роста, характерной для начала десятилетия. Если в декабре 2021 года совокупный объём текущего жилищного строительства составлял 8,07 млн кв. м, то уже к декабрю 2022 года он увеличился до 8,99 млн кв. м, продемонстрировав резкий скачок предложения.

В последующие годы динамика изменилась. Темпы прироста заметно замедлились: рынок удерживает высокую базу, но больше не демонстрирует ускоряющегося расширения. По оценке аналитиков, это указывает на переход отрасли в более зрелую и структурированную фазу.

Изменение структуры предложения

Параллельно трансформировалась внутренняя структура застройки. В 2021 году на дома высотой 18 этажей и выше приходилось около 60% всей строящейся площади. К 2025 году эта доля стабилизировалась и перестала расти, что говорит об исчерпании прежней модели вертикального наращивания объёмов.

При этом сегмент малоэтажных и среднеэтажных проектов так и не восстановился до уровней начала десятилетия. Это, по мнению экспертов, сужает выбор для инвесторов, ориентированных на нишевые форматы и альтернативные типы застройки.

Сроки ввода и инвестиционные горизонты

Существенным фактором для инвесторов остаются сроки ввода объектов. В 2022 году средний перенос сроков ввода новостроек в Краснодарском крае составлял 8,5 месяца, в 2021 году — 8,1 месяца. Несмотря на постепенное выравнивание графиков, значительная часть проектов по итогам 2025 года ориентирована на ввод в 2026–2027 годах.

Это увеличивает инвестиционный горизонт и снижает привлекательность краткосрочных стратегий. Инвесторам всё чаще приходится учитывать не только цену входа, но и длительность ожидания результата.

Концентрация строительства и смена фокуса

Усилилась и территориальная концентрация. На Краснодар стабильно приходится 65-69% всей площади строящегося жилья в крае. При этом прибрежные локации — Сочи, Анапа и Новороссийск — за последние годы не демонстрируют сопоставимой динамики роста.

Аналитики отмечают смещение инвестиционного фокуса от курортной логики к более предсказуемым городским рынкам, где спрос и ликвидность легче прогнозируются.

Новый этап для инвесторов

"По итогам 2025 года Краснодарский край перестал быть рынком, где инвестор зарабатывает за счёт общего роста цен. Сегодня это рынок расчёта. Доходность всё больше зависит не от фазы цикла, а от конкретного проекта, сроков ввода и локации", — отмечает генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы" Валерий Летенков.

По его словам, это означает переход от массовых решений к точечным стратегиям. В результате рынок новостроек региона входит в фазу, где ключевыми становятся устойчивость спроса, прогнозируемость сроков и способность проектов сохранять ликвидность на длинной дистанции.

