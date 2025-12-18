Лучшие квартиры не прячут — их просто не умеют искать: риелтор развенчал легенду рынка

На рынке недвижимости давно укоренилось мнение, что самые выгодные квартиры якобы не доходят до сайтов объявлений и продаются "по знакомству". Однако в реальности ситуация выглядит иначе: сегодня рынок стал максимально публичным, а закрытые предложения — скорее исключение, чем правило. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на основателя и почетного члена Гильдии риелторов России Константина Апрелева.

Почему рынок стал полностью открытым

По словам эксперта, в современных условиях скрывать привлекательные объекты просто невыгодно. Интернет-площадки обеспечивают широкий охват аудитории, а значит — ускоряют сделку. Чем больше потенциальных покупателей видят предложение, тем выше шанс продать объект в разумные сроки и по рыночной цене.

"Сегодня весь рынок работает в публичном пространстве, и прятать объекты просто бессмысленно. Вся информация находится в открытом доступе, а успех сделки зависит лишь от правильного обоснования цены и грамотных переговоров. Разговоры о том, что лучшие квартиры не доходят до сайтов, не соответствуют действительности. Это миф, который распространяют те, кто не умеет профессионально работать на рынке", — подчеркнул Константин Апрелев.

Где действительно бывают исключения

Апрелев уточнил, что выборочная публикация объектов возможна лишь в сегменте первичного рынка. Речь идет о застройщиках, которые могут поэтапно выводить квартиры в продажу, начиная с менее ликвидных вариантов и постепенно переходя к более привлекательным.

"Застройщики действительно могут сначала предлагать менее ликвидные объекты, а уже затем выставлять более привлекательные квартиры. Такая стратегия связана с объемом их предложения и внутренней логикой продаж. Однако подобный подход характерен только для первичного рынка — на вторичном скрывать информацию просто не имеет смысла", — пояснил риелтор.

На вторичном рынке, по его словам, риелторы заинтересованы в быстром поиске покупателя, поэтому максимальная публичность здесь является стандартом.

Как формируется реальная цена квартиры

Эксперт отметил, что ключевой вопрос для покупателя — не "секретность" объекта, а адекватность его стоимости. Оценить ее можно только через анализ аналогичных предложений. На цену влияет сразу несколько факторов: расположение дома, удаленность от метро или транспортных узлов, состояние квартиры, этаж, а также формат сделки.

Отдельно Апрелев обратил внимание на так называемые альтернативные продажи, когда продавец одновременно подбирает новое жилье. Такие сделки требуют больше времени и согласований, поэтому при прочих равных условиях квартиры нередко выставляются по чуть более низкой цене, чем объекты в свободной продаже.