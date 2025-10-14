Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ипотека
ипотека
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 8:16

Квартиры исчезают с рынка: в Челябинске за месяц пропали сотни вариантов

В августе 2025 года в Челябинске зафиксировано резкое падение числа квартир на продаже

В августе 2025 года на вторичном рынке жилья Челябинска зафиксировано значительное снижение числа квартир, выставленных на продажу. По данным агентства недвижимости "Этажи", предложение уменьшилось на 40,8% по сравнению с прошлым годом.

Что показывают цифры

"Относительно прошлого месяца предложение уменьшилось на 31 квартиру или на 4,73%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 430 квартир (-40,80%)", — говорится в аналитической записке агентства.

Если в июле рынок оставался относительно стабильным, то к августу число доступных объектов сократилось до 624 квартир. В статистику не вошли квартиры за пределами города, общежития, пансионаты, коммуналки и малоэтажное строительство.

Какие квартиры продаются чаще всего

Анализ структуры предложения показывает, что наибольшую долю занимают однокомнатные квартиры - 43,3% (270 объектов).
Следом идут двухкомнатные - 40,7% (254 квартиры), а трёхкомнатные составляют лишь 14,1% (88 объектов).

Такая пропорция говорит о повышенном спросе на небольшие квартиры, что характерно для периода экономической нестабильности, когда покупатели стараются выбирать более доступные варианты жилья.

Цены почти не изменились

Несмотря на снижение количества предложений, средняя цена за квадратный метр осталась практически на уровне июля — 99 513 рублей, прибавив всего 7 рублей (0,01%).
Однако в годовом выражении рост всё же заметен: +1,71%, или 1 675 рублей за квадратный метр.

Это может говорить о стабилизации рынка: продавцы не спешат снижать цены, даже несмотря на падение объёма предложений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

23 тонны абрикосовой скорлупы не пустили в Россию через пункт вчера в 22:26
Скорлупа, которая не прорвалась: на границе остановили груз, который мог удивить пол-России

На границе Челябинской области не пропустили 23 тонны скорлупы абрикосовых косточек из Таджикистана. Почему груз вернули обратно — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Сбой в Steam: пользователи по всей России не смогли войти в аккаунты вчера в 17:17
Не пускает вообще: у Steam глобальный сбой — пострадала и Свердловская область

Пользователи из Свердловской области пожаловались на сбой в Steam — крупнейшем игровом сервисе мира. Рассказываем, когда начались проблемы и что известно о причинах.

Читать полностью » Сборная России победила на Кубке мира по кикбоксингу WPKA в Чебоксарах вчера в 16:16
Сила из Чувашии: россияне разгромили соперников на Кубке WPKA

Спортсменки из Академии единоборств РМК помогли сборной России выиграть Кубок мира по кикбоксингу. Рассказываем, кто отличился и как прошёл турнир.

Читать полностью » Средняя зарплата в Екатеринбурге достигла 97,5 тысячи рублей — данные вчера в 15:27
97 тысяч на руки: Екатеринбург попал в список самых денежных городов России

Екатеринбург вошёл в топ-20 российских городов с самыми высокими зарплатами. Узнайте, кто возглавил рейтинг и почему Урал стал регионом-лидером по доходам.

Читать полностью » В Екатеринбурге подорожал разовый проезд, но подешевели проездные 12.10.2025 в 23:24
Что-то подешевеет, что-то подорожает: Екатеринбург меняет тарифы и борется с вандалами

В Екатеринбурге с ноября проезд в транспорте подорожает до 42 рублей, но проездные станут дешевле. Тем временем трамваи атакуют подростки-вандалы.

Читать полностью » В Тюмени фиксировался рост тарифов на такси после сообщений о беспилотниках 08.10.2025 в 21:18
Такси подорожало вдвое: тюменцы заметили скачок цен после сообщений о беспилотниках

После сообщений о беспилотниках у Антипинского НПЗ в Тюмени резко выросли цены на такси. Почему тарифы подскочили, хотя пробок в городе не было?

Читать полностью » В тюменских вузах академический отпуск теперь дают только по болезни или беременности 08.10.2025 в 20:18
Перерыв отменяется: в тюменских вузах ужесточили правила академического отпуска

В тюменских вузах студентам стали массово отказывать в академическом отпуске. Новый закон ограничил основания для перерыва в обучении до минимума.

Читать полностью » В Тюмени средняя цена 08.10.2025 в 19:17
Жильё дешевеет, но спрос замирает: как Тюмень вошла в число лидеров по снижению цен

Во втором полугодии 2025-го вторичное жильё в Тюмени подешевело почти на 3%. Почему цены падают и как это скажется на рынке недвижимости?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Российские агрономы: подзимний посев укропа в октябре позволяет собрать урожай уже в апреле
Технологии
Sora-2 и другие ИИ-видеогенераторы ставят под угрозу доверие к визуальным доказательствам
Питомцы
Ветеринары уточнили: морковь безопасна для собак при дозировке до трёх раз в неделю
Авто и мото
Автоаналитики сообщили о росте интереса к рамным конструкциям у пикапов
Красота и здоровье
Гастроэнтеролог Корнилова: неприятный запах изо рта часто связан с болезнями внутренних органов
Спорт и фитнес
Приседания со штангой помогают распределять нагрузку: физиологи объяснили, как работает принцип рычага
Садоводство
Осенний сад украшают калина, айва, арония и кизил — декоративные и полезные кустарники с яркими плодами
Культура и шоу-бизнес
Продажи книг о Израиле в России выросли на 120% с 6 по 12 октября — данные Литрес
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet