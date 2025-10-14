Квартиры исчезают с рынка: в Челябинске за месяц пропали сотни вариантов

В августе 2025 года на вторичном рынке жилья Челябинска зафиксировано значительное снижение числа квартир, выставленных на продажу. По данным агентства недвижимости "Этажи", предложение уменьшилось на 40,8% по сравнению с прошлым годом.

Что показывают цифры

"Относительно прошлого месяца предложение уменьшилось на 31 квартиру или на 4,73%. В сравнении с прошлогодними данными предложение уменьшилось на 430 квартир (-40,80%)", — говорится в аналитической записке агентства.

Если в июле рынок оставался относительно стабильным, то к августу число доступных объектов сократилось до 624 квартир. В статистику не вошли квартиры за пределами города, общежития, пансионаты, коммуналки и малоэтажное строительство.

Какие квартиры продаются чаще всего

Анализ структуры предложения показывает, что наибольшую долю занимают однокомнатные квартиры - 43,3% (270 объектов).

Следом идут двухкомнатные - 40,7% (254 квартиры), а трёхкомнатные составляют лишь 14,1% (88 объектов).

Такая пропорция говорит о повышенном спросе на небольшие квартиры, что характерно для периода экономической нестабильности, когда покупатели стараются выбирать более доступные варианты жилья.

Цены почти не изменились

Несмотря на снижение количества предложений, средняя цена за квадратный метр осталась практически на уровне июля — 99 513 рублей, прибавив всего 7 рублей (0,01%).

Однако в годовом выражении рост всё же заметен: +1,71%, или 1 675 рублей за квадратный метр.

Это может говорить о стабилизации рынка: продавцы не спешат снижать цены, даже несмотря на падение объёма предложений.