Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:34

Не тратьте деньги зря: почему покупка квартиры на старте строительства может обернуться убытками

Инвестиции в новостройки сохраняют потенциал роста цен — эксперт Журавлёв

Покупка жилья на начальном этапе строительства уже не всегда является более выгодным вариантом, чем приобретение готовой квартиры, особенно в текущих рыночных условиях. Об этом в интервью MosTimes заявил независимый эксперт по недвижимости Никита Журавлёв, сравнив покупку жилья для личных нужд и инвестиций.

Сравнение цен на разных стадиях строительства

По словам Журавлёва, в условиях нестабильности рынка недвижимости важно тщательно анализировать цены на различных этапах строительства. Он подчеркнул, что привычная логика выбора, когда жилье на начальном этапе строительства дешевле, чем готовая квартира, сейчас не всегда актуальна. Иногда готовые квартиры могут стоить меньше, чем те, что предлагаются на этапе нулевого цикла или "котлована".

"Сегодня нужно аккуратно подходить к выбору и сравнению цен на новостройки на разных стадиях — на этапе котлована, нулевого цикла и готового жилья. Мы видим, что иногда готовое жилье оказывается дешевле, чем на начальном этапе строительства", — отметил эксперт.

Покупка жилья для личного пользования

Для тех, кто покупает квартиру для себя, более разумным вариантом может быть приобретение жилья на финальной стадии строительства. Застройщики часто предлагают дополнительные скидки и гибкие условия на готовое жилье, что делает его более привлекательным. Журавлёв отметил, что для покупателей, желающих улучшить свои жилищные условия, лучше ориентироваться на почти готовые объекты с сроком сдачи от одного до трёх месяцев.

"Если человек покупает жильё для себя и улучшает свои личные условия, то лучше выбирать почти готовый объект, который будет сдан в ближайшие месяцы", — добавил он.

Инвестиции в недвижимость

Для инвесторов покупка недвижимости на старте строительства по-прежнему сохраняет свой потенциал. С учетом ограниченного числа новых строительных проектов и возможного дефицита жилья в будущем, цены на новостройки, вероятно, вырастут. Журавлёв отметил, что малое количество новых проектов на старте строительства создаёт потенциальный дефицит жилья через несколько лет, что может повлиять на его стоимость.

"Цены точно вырастут, даже если не учитывать инфляцию. Сегодня мало проектов выходит на старте строительства, и через один-два года мы, скорее всего, увидим дефицит новых объектов", — подытожил эксперт.

Таким образом, выбор между покупкой жилья на старте строительства и готового варианта зависит от целей покупателя: для личного пользования лучше выбирать почти готовое жилье, а для инвестиций — обращать внимание на перспективу роста цен в будущем.

