Скрытые надбавки и риски покупателей: в Госдуме оценили рассрочку от застройщиков

Рассрочка при покупке жилья стала привычным инструментом рынка, но именно она сегодня вызывает всё больше вопросов у регуляторов и законодателей. В условиях замедления ипотечного кредитования девелоперы всё активнее предлагают альтернативные схемы, и, по мнению парламентариев, здесь важно не запретить механизм, а навести в нём порядок. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Рассрочка как часть рынка недвижимости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что ограничивать рассрочку от застройщиков нецелесообразно. По его словам, этот инструмент уже прочно вошёл в экономическую практику и используется в самых разных ситуациях. Иногда рассрочка позволяет продавцу жилья оперативно заключить договоры, которые затем становятся основанием для привлечения банковского финансирования.

"Рассрочка — это явление, уже вошедшее в нашу жизнь. Формализовать запрет рассрочки, я думаю, не надо. Могут быть всякие обстоятельства", — сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что застройщики могут использовать такие договоры для решения текущих финансовых задач, не нарушая при этом закон.

Риски скрытых надбавок и недобросовестных схем

При этом Аксаков подчеркнул необходимость очень жёсткого регулирования рассрочки, особенно в части ценообразования. По его словам, заявления о том, что жильё в рассрочку якобы продаётся дешевле, чем по ипотеке, нередко не соответствуют реальности. Фактически дополнительные надбавки могут быть скрыты в структуре платежей.

Депутат указал, что подобные практики создают иллюзию выгоды для покупателя, тогда как реальная стоимость квартиры оказывается выше заявленной. Именно поэтому правила предоставления рассрочки должны быть чётко зафиксированы и понятны всем участникам сделки, чтобы исключить манипуляции со стороны застройщиков.

Платежеспособность покупателей и позиция ЦБ

Отдельное внимание парламентарий уделил вопросу платёжеспособности граждан. По его мнению, важно исключить ситуации, при которых застройщик получает возможность изъять квартиру у покупателя и перепродать её другому лицу, также оформившему рассрочку. Такая практика может привести к цепочке конфликтов и финансовых потерь.

Аксаков предложил рассмотреть механизм, при котором часть средств по рассрочке размещается на депозите и раскрывается только после того, как покупатель акцептует реальную продажу квартиры. Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщала, что совокупный долг россиян по рассрочке при покупке жилья составляет около 1,5 трлн рублей и с начала года вырос в 1,5 раза. В Банке России также неоднократно заявляли, что этот механизм несёт риски как для граждан, так и для застройщиков и банков, хотя в последние месяцы интерес к рассрочке начал снижаться.