Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стройка в Тюмени
Стройка в Тюмени
© Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:32

Скрытые надбавки и риски покупателей: в Госдуме оценили рассрочку от застройщиков

Рассрочка при покупке жилья не требует запрета — депутат Аксаков

Рассрочка при покупке жилья стала привычным инструментом рынка, но именно она сегодня вызывает всё больше вопросов у регуляторов и законодателей. В условиях замедления ипотечного кредитования девелоперы всё активнее предлагают альтернативные схемы, и, по мнению парламентариев, здесь важно не запретить механизм, а навести в нём порядок. Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Рассрочка как часть рынка недвижимости

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что ограничивать рассрочку от застройщиков нецелесообразно. По его словам, этот инструмент уже прочно вошёл в экономическую практику и используется в самых разных ситуациях. Иногда рассрочка позволяет продавцу жилья оперативно заключить договоры, которые затем становятся основанием для привлечения банковского финансирования.

"Рассрочка — это явление, уже вошедшее в нашу жизнь. Формализовать запрет рассрочки, я думаю, не надо. Могут быть всякие обстоятельства", — сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что застройщики могут использовать такие договоры для решения текущих финансовых задач, не нарушая при этом закон.

Риски скрытых надбавок и недобросовестных схем

При этом Аксаков подчеркнул необходимость очень жёсткого регулирования рассрочки, особенно в части ценообразования. По его словам, заявления о том, что жильё в рассрочку якобы продаётся дешевле, чем по ипотеке, нередко не соответствуют реальности. Фактически дополнительные надбавки могут быть скрыты в структуре платежей.

Депутат указал, что подобные практики создают иллюзию выгоды для покупателя, тогда как реальная стоимость квартиры оказывается выше заявленной. Именно поэтому правила предоставления рассрочки должны быть чётко зафиксированы и понятны всем участникам сделки, чтобы исключить манипуляции со стороны застройщиков.

Платежеспособность покупателей и позиция ЦБ

Отдельное внимание парламентарий уделил вопросу платёжеспособности граждан. По его мнению, важно исключить ситуации, при которых застройщик получает возможность изъять квартиру у покупателя и перепродать её другому лицу, также оформившему рассрочку. Такая практика может привести к цепочке конфликтов и финансовых потерь.

Аксаков предложил рассмотреть механизм, при котором часть средств по рассрочке размещается на депозите и раскрывается только после того, как покупатель акцептует реальную продажу квартиры. Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщала, что совокупный долг россиян по рассрочке при покупке жилья составляет около 1,5 трлн рублей и с начала года вырос в 1,5 раза. В Банке России также неоднократно заявляли, что этот механизм несёт риски как для граждан, так и для застройщиков и банков, хотя в последние месяцы интерес к рассрочке начал снижаться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Скрытые расходы при ипотеке для молодых семей достигают 100 тыс. рублей — ТАСС 02.01.2026 в 5:52
Ипотека одобрена — а деньги уже закончились: ловушка, в которую попадают молодые семьи

В Госдуме предложили освободить молодые семьи от скрытых расходов при оформлении ипотеки. Речь идёт о десятках тысяч рублей сверх кредита.

Читать полностью » Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились до 70 млрд рублей — Деловой Петербург 01.01.2026 в 11:31
Качественных объектов почти не осталось: инвесторы начали охоту за готовыми активами

Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились, но рынок изменился: торговые объекты вышли в лидеры, а спрос сместился к готовым активам.

Читать полностью » В Петербурге с 1 января вступил в силу обновлённый закон о реновации - ТАСС 01.01.2026 в 9:39
Реновацию включили без спешки: почему жители всё равно рискуют остаться крайними

Обновлённый закон о реновации в Петербурге вступил в силу, но запуск программ откладывается. Что изменилось и почему быстрых решений не будет.

Читать полностью » В Екатеринбурге снизилось количество сделок с элитной недвижимостью в 2025 году — URA.RU 29.12.2025 в 15:08
Снижение активности на рынке элитных квартир: как ожидания 2026 года рушат сделки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 2025 году зафиксирован спад на рынке элитного жилья, связанный с низкой доступностью ипотеки и неопределённостью будущих прогнозов.

Читать полностью » Собственники квартир не хотят брать ответственность за содержание дома— эксперт по ЖКХ Москвина 25.12.2025 в 17:01
Платежки растут, а подъезд разрушается: главная ошибка собственников квартир

Эксперт по ЖКХ Вера Москвина рассказала NewsInfo, как активные собственники могут решать проблемы своего дома.

Читать полностью » Термин пенсионер стал красным флагом при сделках с недвижимостью – DEITA.RU 25.12.2025 в 13:41
Пенсионер как красный флаг: почему риелторы насторожены при сделках с жильем пожилых людей

"Пенсионер" стал красным флагом на рынке недвижимости. Почему сделки с пожилыми людьми вызывают особую настороженность у риелторов?

Читать полностью » Россия изучает китайские стандарты жилищного строительства — вице-премьер Хуснуллин 25.12.2025 в 13:10
Жильё перестанет строиться годами: российскую застройку хотят разогнать по китайской модели

Власти изучают китайский опыт в строительстве, рассчитывая сократить сроки и повысить эффективность отрасли. Речь идёт о технологиях и управленческих стандартах.

Читать полностью » Рассрочка до 12 месяцев бывает выгоднее ипотеки — риелтор Перескокова 25.12.2025 в 12:07
Рассрочка от застройщика не для всех: когда выгода превращается в ловушку

Рассрочки от застройщиков выглядят заманчиво, но скрывают нюансы, которые могут обернуться переплатой. Эксперт объясняет, когда такие схемы действительно работают.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Качество российского зерна высоко оценивается на мировом рынке — министр Лут
Экономика
Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов
Красота и здоровье
Цвет овощей указывает на набор полезных веществ в рационе — врач Аманова
Спорт и фитнес
Краткосрочные цели помогли сохранить регулярные тренировки — учёные
Красота и здоровье
Сахарный диабет повышает риск инфаркта и инсульта — хирург Григорьян
Красота и здоровье
Рак невозможно полностью победить из-за разной биологии опухолей — онколог Каприн
Красота и здоровье
Рост детских травм зафиксировали во время зимних каникул — консультант Тимофеева
Наука
Вулкан Тамбора 1815 года стал причиной глобального похолодания — Смитсоновский институт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet