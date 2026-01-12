Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина после звонка мошенников
Мужчина после звонка мошенников
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Недвижимость
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:31

Вы живёте один и дети далеко: вот что делает вас идеальной мишенью для мошенников

Мошенники чаще нацеливаются на квартиры с одним собственником — депутат Гаврилов

Мошеннические схемы с недвижимостью все чаще строятся не на сложных подделках, а на давлении и бытовой уязвимости собственников. Особенно привлекательной целью для злоумышленников становится жилье, у которого остался один владелец. О том, как именно действует такая схема и на что обращают внимание преступники, рассказал изданию "Лента.ру" председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Почему один собственник — зона риска

Со временем у многих квартир остается единственный владелец, который самостоятельно подписывает документы и редко советуется с родственниками по бытовым и имущественным вопросам. По словам депутата, именно это делает человека удобной точкой входа для мошенников. В такой ситуации согласие других собственников не требуется, а близкие часто узнают о происходящем уже постфактум.

Дальнейшие действия преступников строятся на внимательном "сканировании" жертвы. В ходе общения они выясняют, живет ли человек один, есть ли рядом активные родственники, кто хранит документы и пользуется банковскими приложениями, а также насколько быстро удается склонить владельца к срочному решению. Эти детали позволяют понять, насколько легко довести схему до финальной стадии.

Усиление давления и сбор информации

Когда становится ясно, что квартира — единственное жилье собственника, давление резко усиливается.

"Когда выясняется, что квартира единственная и другого жилья нет, давление усиливается: обещают "защитить", торопят, подталкивают к подписи или к деньгам, потому что ставка для владельца максимальная, а для мошенника это шанс довести схему до конца", — рассказал Сергей Гаврилов.

По его словам, в ход идет и так называемый "отбор по быту". Пожилые люди нередко сами распространяют чувствительную информацию: оставляют телефоны на объявлениях, обсуждают с соседями коммунальные платежи, рассказывают, что дети живут отдельно, а квартира оформлена только на них. Все это формирует картину, удобную для злоумышленников.

"Осведомители" и бытовые точки входа

Депутат отметил, что в районах с дорогой недвижимостью подобные разговоры распространяются особенно быстро. Почти в каждом доме находится человек, который пересказывает услышанные детали дальше. Источниками информации становятся объявления у подъезда, контакты на бумажках про ремонт, просьбы "подсказать мастера", разговоры с консьержем или активность в домовых чатах.

Дополнительным фактором риска становятся ситуации, когда собственник сдает комнату, ищет сиделку или приглашает помощника по хозяйству. Именно через такие бытовые контакты проще всего начать общение и постепенно выяснить главное: человек живет один, жилье у него единственное, а дети далеко и редко приезжают.

Самые опасные схемы и итог давления

Самыми опасными Гаврилов называет схемы с "доброжелателями", которые годами входят в доверие. Под видом помощи или ухода человеку могут незаметно подсунуть доверенность на распоряжение имуществом либо документ, смысл которого скрыт за сложными юридическими формулировками.

Второй вариант — подведение к займу под предлогом лечения, помощи родственнику или закрытия долга. В таком случае квартира становится обеспечением обязательств, а дальше запускается цепочка судов и взысканий. Телефонные легенды о "проверке доверенности" или "спасении денег" служат разогревом, создавая ощущение срочности. Итог, как подчеркнул депутат, почти всегда один — подпись пожилого собственника, поставленная в момент давления или доверия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на новостройки в Московской области выросли на 13% в 2025 году — bnMAP.pro 06.01.2026 в 9:58
Средняя стоимость жилья в Московской области достигла рекорда: что делать, если не успели купить

Цены на новостройки в Московской области продолжили расти в 2025 году, а средний бюджет лота значительно увеличился. Какие факторы способствуют такому росту?

Читать полностью » Мошенники используют ссылки для кражи денег при аренде жилья — МВД России 06.01.2026 в 7:08
Забронировали квартиру и тут же потеряли деньги? Вас втянули в сбой системы — вот как это работает

Мошенники выманивают предоплату за аренду через ссылки и затем заставляют переводить деньги снова "для возврата". МВД объяснило схему.

Читать полностью » Госфонд компенсирует потери покупателей вторичного жилья — вице-президент РГР Банников 05.01.2026 в 14:38
Квартиру забрали — деньги вернуть некому: для вторичного рынка готовят механизм компенсаций

В России предложили создать государственный фонд для выплат обманутым покупателям жилья, используя часть госпошлин за сделки с недвижимостью.

Читать полностью » Рассрочка при покупке жилья не требует запрета — депутат Аксаков 04.01.2026 в 14:32
Скрытые надбавки и риски покупателей: в Госдуме оценили рассрочку от застройщиков

Рассрочка на жильё становится альтернативой ипотеке, но власти видят в ней скрытые риски и предлагают жёсткие правила вместо запретов.

Читать полностью » Скрытые расходы при ипотеке для молодых семей достигают 100 тыс. рублей — ТАСС 02.01.2026 в 5:52
Ипотека одобрена — а деньги уже закончились: ловушка, в которую попадают молодые семьи

В Госдуме предложили освободить молодые семьи от скрытых расходов при оформлении ипотеки. Речь идёт о десятках тысяч рублей сверх кредита.

Читать полностью » Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились до 70 млрд рублей — Деловой Петербург 01.01.2026 в 11:31
Качественных объектов почти не осталось: инвесторы начали охоту за готовыми активами

Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились, но рынок изменился: торговые объекты вышли в лидеры, а спрос сместился к готовым активам.

Читать полностью » В Петербурге с 1 января вступил в силу обновлённый закон о реновации - ТАСС 01.01.2026 в 9:39
Реновацию включили без спешки: почему жители всё равно рискуют остаться крайними

Обновлённый закон о реновации в Петербурге вступил в силу, но запуск программ откладывается. Что изменилось и почему быстрых решений не будет.

Читать полностью » В Екатеринбурге снизилось количество сделок с элитной недвижимостью в 2025 году — URA.RU 29.12.2025 в 15:08
Снижение активности на рынке элитных квартир: как ожидания 2026 года рушат сделки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 2025 году зафиксирован спад на рынке элитного жилья, связанный с низкой доступностью ипотеки и неопределённостью будущих прогнозов.

Читать полностью »

Новости
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
ДФО
На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр
Туризм
Приморье почти достигло 4 млн туристических посещений по итогам 2025 — Наталья Набойченко
Экономика
НДС в России повысили с 20 до 22 процентов с 12 января — DEITA.RU
Красота и здоровье
Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA
Питомцы
Агрессия у кошек возникает из-за стресса и нехватки пространства — ветеринары
Экономика
Для получения десяти пенсионных баллов нужна зарплата 248250 рублей — Мельникова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet