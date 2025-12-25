Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:32

Продали — и передумали: пожилую москвичку пытаются лишить купленной квартиры

Пенсионеры становятся участниками споров из-за продажи квартир — юристы

Сделка с недвижимостью, которая должна была стать для пожилой москвички началом спокойной жизни рядом с семьёй, обернулась угрозой судебного разбирательства и потери жилья. История наглядно показывает, как уязвимыми могут оказаться покупатели квартир, даже если все формальности на первый взгляд соблюдены. Об этом сообщает издание "Царьград", анализируя ситуацию и комментарии юристов.

Покупка рядом с детьми

77-летняя Светлана, проживающая в Москве, решила сменить место жительства и приобрела двухкомнатную квартиру неподалёку от дома своих детей. Стоимость сделки составила 15,2 млн рублей. Продавцом выступила 75-летняя Наталья, которая после оформления договора не спешила полностью освобождать жильё.

Вещи и мебель вывозились постепенно, и окончательно квартира была освобождена лишь спустя полгода после сделки. На этом этапе Светлана была уверена, что все обязательства выполнены и никаких проблем не возникнет.

Неожиданные претензии бывшей владелицы

Однако спустя всего несколько дней после того, как последняя мебель была вывезена, Наталья связалась с новой хозяйкой. Она заявила, что намерена вернуть квартиру через суд и потребовала, чтобы Светлана освободила помещение. Основанием для этого, по словам бывшей владелицы, стало утверждение о том, что сделка была подписана под давлением мошенников.

Наталья заявила, что все деньги, полученные от продажи квартиры, якобы оказались в руках злоумышленников. Таким образом, она фактически поставила под сомнение законность сделки и права новой собственницы.

Мошеннические схемы и уязвимость пенсионеров

Юристы отмечают, что подобные истории в последнее время возникают всё чаще. Пенсионеры нередко становятся жертвами мошенников, которые используют психологическое давление, доверчивость и страх. В результате пожилые люди могут подписывать документы, не до конца осознавая их последствия.

Отдельное внимание специалисты обращают на так называемые "передаточные акты". В ряде случаев они подписываются под угрозами или манипуляциями, что впоследствии становится основанием для судебных споров и попыток оспорить сделку.

Когда конфликт выходит за рамки суда

Недавно также стало известно о похожем инциденте в Омске, где пожилая женщина разрушила собственную квартиру после того, как попытка вернуть её по одной из мошеннических схем не увенчалась успехом. Подобные случаи подчёркивают, насколько тяжёлыми могут быть последствия для всех сторон.

Эксперты напоминают, что при любых сомнениях необходимо незамедлительно обращаться за юридической помощью. Подписание документов без консультации со специалистом, особенно в пожилом возрасте, может привести к серьёзным финансовым и правовым проблемам.

