Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра» is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:10

Дело не только в недвижимости: суд выяснит, была ли сделка с квартирой Долиной законной

Певица Долина заявила о мошенничестве с недвижимостью — РИАН

Обращение Ларисы Долиной в правоохранительные органы произошло не сразу после утраты контроля над недвижимостью, а лишь на фоне прямого конфликта с новым собственником. Этот момент стал поворотным в истории с квартирой, вокруг которой впоследствии развернулось уголовное и судебное разбирательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Обстоятельства подачи заявления

Как следует из документов, певица обратилась в полицию только после того, как получила сообщения от Полины Лурье, представившейся новой владелицей квартиры. В этих обращениях содержались требования передать недвижимость и освободить жилое помещение. Именно после этого, согласно материалам, Долина решила зафиксировать произошедшее в официальном порядке.

В заявлении, поданном в органы внутренних дел, речь шла о возможном мошенничестве.

"3 августа 2024 г. Долина Л. А. обратилась в ОМВД России по району Хамовники г. Москвы с заявлением о совершении в отношении нее преступления", — указано в материалах дела. Этот эпизод стал отправной точкой для дальнейших процессуальных действий.

Реакция правоохранительных органов

После регистрации заявления было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ларису Долину официально признали потерпевшей стороной, что позволило ей участвовать в следственных действиях и отстаивать свою позицию в рамках уголовного процесса. Одновременно судом был наложен арест на спорную квартиру.

Такая мера была принята для сохранения объекта недвижимости до выяснения всех обстоятельств сделки. Арест исключил возможность перепродажи или иных регистрационных действий, что часто применяется в делах, связанных с имущественными спорами и подозрениями на незаконное отчуждение жилья.

Судебное разбирательство вокруг квартиры

После возбуждения уголовного дела ситуация перешла в судебную плоскость. Началось разбирательство о том, кому на законных основаниях принадлежит квартира. В рамках процесса анализируются документы, обстоятельства заключения сделки и действия всех сторон конфликта.

История с недвижимостью Долиной привлекла внимание как пример сложных имущественных споров, где уголовное и гражданское производство развиваются параллельно. Итоговое решение суда должно определить правовой статус квартиры и дать оценку действиям участников сделки.

