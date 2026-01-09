Затяжной спор вокруг московской недвижимости: кто выиграл в борьбе за квартиру певицы

Почти год громкий спор вокруг элитной недвижимости в центре Москвы оставался в подвешенном состоянии, но теперь ситуация перешла в практическую плоскость: квартира в Хамовниках, ставшая предметом затяжного судебного конфликта, фактически освобождена. Об этом сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на представителя стороны покупателя. Решения судов уже вступили в силу, а сама история стала одним из самых обсуждаемых имущественных споров с участием публичного лица за последнее время.

Освобождение квартиры и статус передачи

Певица Лариса Долина освободила квартиру в районе Хамовники, которую ранее приобрела Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Информацию об этом подтвердила адвокат покупательницы Светлана Свириденко, комментируя текущее состояние исполнения судебного решения. При этом фактическая передача объекта недвижимости новому владельцу пока не завершена.

По словам представителя Лурье, квартира освобождена, однако формальная процедура передачи еще впереди.

"Долина освободила квартиру", — сказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Она уточнила, что в ближайшее время запланирована встреча с продавцом или его представителем для оформления передачи жилплощади в установленном порядке.

Судебные решения и позиция высших инстанций

Юридическая развязка конфликта наступила в декабре. Мосгорсуд 25 декабря вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры, а также постановил снять с регистрационного учета ее дочь и внучку. Судебный акт вступил в законную силу незамедлительно, что позволило приступить к его исполнению без дополнительных отсрочек.

Ранее, 16 декабря, Верховный суд России признал Полину Лурье законной собственницей спорной квартиры. Это решение стало ключевым, поскольку отменило предыдущие судебные акты, которые оставляли недвижимость в собственности артистки. Высшая инстанция поставила точку в вопросе права владения объектом.

Предыстория конфликта и ход разбирательств

Изначально Лариса Долина настаивала на том, что сделка по продаже квартиры была совершена в момент, когда она находилась под влиянием мошенников. На этом основании певица пыталась оспорить переход права собственности и вернуть недвижимость. Первые судебные решения учитывали эту позицию и признавали сделку недействительной.

Однако последующие инстанции пересмотрели выводы, признав сделку законной. Все время, пока шли судебные разбирательства, артистка продолжала проживать в квартире. Как передавал корреспондент РИА Новости, после вынесения решения о выселении Долина начала вывозить личные вещи, что стало фактическим подтверждением начала исполнения судебного вердикта.