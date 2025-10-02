Не нефтью единой: зачем москвичи и екатеринбуржцы массово скупают квартиры в ХМАО
Спрос на жильё в городах Ханты-Мансийского автономного округа резко вырос. По данным агентства недвижимости "Этажи", в 2025 году интерес покупателей из других регионов увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
Кто и зачем покупает
Директор департамента развития компании Ольга Половникова пояснила:
"Относительно прошлого года интерес к покупке недвижимости в городах ХМАО из жителей других регионов в этом году почти вдвое выше. В основном это те, кто приобретает жильё с целью переезда к месту работы. Но немало и тех, кто покупает для сдачи в аренду".
Откуда чаще всего приезжают покупатели
Наибольшую активность в покупке недвижимости в Югре проявляют жители:
-
Тюмени,
-
Москвы,
-
Санкт-Петербурга,
-
Тобольска,
-
Екатеринбурга.
На долю этих пяти городов приходится около 80% всех заявок.
