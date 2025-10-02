Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Строительство новостроек в Москве
Строительство новостроек в Москве
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Не нефтью единой: зачем москвичи и екатеринбуржцы массово скупают квартиры в ХМАО

"Этажи": спрос на жильё в городах ХМАО в 2025 году вырос почти в два раза

Спрос на жильё в городах Ханты-Мансийского автономного округа резко вырос. По данным агентства недвижимости "Этажи", в 2025 году интерес покупателей из других регионов увеличился почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Кто и зачем покупает

Директор департамента развития компании Ольга Половникова пояснила:

"Относительно прошлого года интерес к покупке недвижимости в городах ХМАО из жителей других регионов в этом году почти вдвое выше. В основном это те, кто приобретает жильё с целью переезда к месту работы. Но немало и тех, кто покупает для сдачи в аренду".

Откуда чаще всего приезжают покупатели

Наибольшую активность в покупке недвижимости в Югре проявляют жители:

  • Тюмени,

  • Москвы,

  • Санкт-Петербурга,

  • Тобольска,

  • Екатеринбурга.

На долю этих пяти городов приходится около 80% всех заявок.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тарко-Сале готовят три новых автобуса для рейсов до Пуровска сегодня в 1:18

Юг Ямала на колёсах: что изменилось с выходом новых автобусов

В Ноябрьске и Тарко-Сале начали курсировать новые автобусы: комфортные и оснащённые всем необходимым для пассажиров, включая инвалидов.

Читать полностью » Маршрут сегодня в 0:18

Не просто экскурсия, а путь души: Салехардский маршрут вошёл в топ России

Маршрут «Путь преображения» из Салехарда занял второе место на всероссийском конкурсе, предложив туристам духовное и историческое погружение в город.

Читать полностью » Жителям ЯНАО компенсируют до 300 тысяч рублей за подключение домов к газу вчера в 23:28

Газ пришёл — счета ушли: как семьи в ЯНАО получают сотни тысяч за подключение

На Ямале 350 семей получили компенсации до 300 тысяч рублей за подключение к газу. Лидером по числу заявок стал Салехард.

Читать полностью » Елизавета Пинчук стала первой женщиной-нейрохирургом Ямало-Ненецкого округа вчера в 22:26

Мозг под её контролем: в ЯНАО впервые вышла на операцию женщина-нейрохирург

В Новом Уренгое начала работать первая в ЯНАО женщина-нейрохирург Елизавета Пинчук. Она реализовала детскую мечту и вошла в операционную в новой должности.

Читать полностью » Пенсионеры Ноябрьска попросили губернатора ЯНАО вернуть розетки для подогрева авто вчера в 21:11

Фасад в розетке: пенсионеры Ямала идут в бой за провода и тепло в -40

В Ноябрьске пенсионеры требуют вернуть подогрев автомобилей от фасадов домов. Власти ссылаются на запрет и угрожают штрафами, жители — президенту.

Читать полностью » Средняя зарплата фрезеровщика в ЯНАО составила 176 тыс. рублей — исследование вчера в 20:28

Рабочие профессии снова в моде: на Ямале за шлифовку платят, как за золото

В ЯНАО сохраняется высокий спрос на квалифицированных рабочих: токари, шлифовщики и фрезеровщики входят в ТОП по зарплатам — до 196 тысяч рублей.

Читать полностью » Депздрав: в Югре сохраняется дефицит офтальмологов и гастроэнтерологов вчера в 19:18

Сердце и уши под контролем, а глаза и печень — нет: где в Югре не хватает врачей

В Югре укомплектованность узкими специалистами достигла 93%, но сохраняется дефицит офтальмологов, гастроэнтерологов и аллергологов.

Читать полностью » Югра и МГИМО заключат соглашение о развитии международной и общественной дипломатии вчера в 18:18

Север выходит в люди: Югра и МГИМО объединяют усилия ради большой дипломатии

Югра и МГИМО подпишут соглашение о сотрудничестве: партнёрство направлено на образование, поддержку коренных народов и сохранение культуры.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Отжимания с выводом руки за спину развивают грудные мышцы и снижают нагрузку на суставы
Дом

Институт Pantone: в интерьере 2026 будут доминировать природные тона и бургунди
Наука

В Южной Америке найден первый птерозавр с размахом крыльев 5 метров
Еда

Диетологи: ежедневная норма орехов составляет 25–30 граммов для поддержки сердца и мозга
Технологии

Владельцам гаджетов End of Life рекомендуют перейти на модели с поддержкой HyperOS 3
УрФО

Российская цирковая компания ищет подрядчика для проектной документации Челябинского цирка
Спорт и фитнес

Диафрагмальное дыхание снижает нагрузку на позвоночник и повышает эффективность тренировок — данные экспертов
Питомцы

Собаки легче переваривают пищу, если едят после прогулки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet