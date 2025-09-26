Сначала нефть, потом квадратные метры: рынок жилья в Югре взлетел за год

Рынок жилья Югры в 2025 году заметно оживился. По данным компании "Этажи", интерес россиян к покупке недвижимости в городах ХМАО по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза.

Кто и зачем покупает

Директор департамента развития компании Ольга Половникова отметила, что основные покупатели — это те, кто планирует переезд по работе. Однако немало и инвесторов, приобретающих квартиры для сдачи в аренду.

"Относительно прошлого года интерес к покупке недвижимости в городах ХМАО из жителей других регионов в этом году почти вдвое выше. В основном, это те, кто приобретает жилье, с целью переезда к месту работы. Но немало и тех, кто приобретает с целью сдачи в аренду", — рассказала агентству Половникова.

География спроса

Наибольший интерес к жилью в Югре проявляют жители:

Тюмени

Москвы

Санкт-Петербурга

Тобольска

Екатеринбурга

Именно на эти города приходится почти 80% всех заявок.

Тренд года

Эксперты связывают рост интереса с развитием нефтегазового сектора, высоким уровнем зарплат в регионе и возможностью выгодно вложить средства в арендуемое жильё.