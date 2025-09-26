Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наследство и ипотека
Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:18

Сначала нефть, потом квадратные метры: рынок жилья в Югре взлетел за год

Основные покупатели квартир в ХМАО — жители Тюмени, Москвы и Петербурга

Рынок жилья Югры в 2025 году заметно оживился. По данным компании "Этажи", интерес россиян к покупке недвижимости в городах ХМАО по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза.

Кто и зачем покупает

Директор департамента развития компании Ольга Половникова отметила, что основные покупатели — это те, кто планирует переезд по работе. Однако немало и инвесторов, приобретающих квартиры для сдачи в аренду.

"Относительно прошлого года интерес к покупке недвижимости в городах ХМАО из жителей других регионов в этом году почти вдвое выше. В основном, это те, кто приобретает жилье, с целью переезда к месту работы. Но немало и тех, кто приобретает с целью сдачи в аренду", — рассказала агентству Половникова.

География спроса

Наибольший интерес к жилью в Югре проявляют жители:

  • Тюмени

  • Москвы

  • Санкт-Петербурга

  • Тобольска

  • Екатеринбурга

Именно на эти города приходится почти 80% всех заявок.

Тренд года

Эксперты связывают рост интереса с развитием нефтегазового сектора, высоким уровнем зарплат в регионе и возможностью выгодно вложить средства в арендуемое жильё.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Сургуте жители Югры выбирают название нового моста через Обь вчера в 23:28

Мост через Обь — уже есть, имени пока нет: кто даст ему голос и характер

Жители Югры выбирают имя для нового моста через Обь в Сургуте. Варианты уже есть, но именно ваш голос может решить его судьбу.

Читать полностью » В Новосибирске выявлен редкий случай миаза у годовалого ребёнка 17.09.2025 в 16:19

Не дача, а город — не деревня, а больница: где овечий овод нашёл себе нового хозяина

Хирурги Новосибирска столкнулись с редким диагнозом у годовалого малыша. В его ранах на голове оказались личинки паразита, которых врачи успешно удалили.

Читать полностью » Мэр Омска Шелест сообщил о мужчине, согнувших дорожные знаки ради проезда фуры 12.09.2025 в 13:18

В центре Омска фура сломала улицу: дорожные знаки гнули прямо руками

В центре Омска мужчины согнули дорожные знаки ради проезда фуры. Видео опубликовал мэр города, правоохранители уже начали проверку.

Читать полностью » ЯНАО возглавил рейтинг социально-экономической устойчивости регионов России 11.09.2025 в 23:33

Холод сильнее кризисов: как Ямал обошёл остальные регионы России

ЯНАО занял первое место в рейтинге социально-экономической устойчивости регионов России, опередив ХМАО и Москву благодаря высоким доходам и производству.

Читать полностью » Искусственный интеллект внедрят в здравоохранение, ЖКХ и транспорт ЯНАО 11.09.2025 в 22:33

Где ИИ решит больше, чем чиновники: новые технологии приходят на Север

ЯНАО и NtechLab договорились о внедрении ИИ в здравоохранение, ЖКХ, строительство и транспорт. Нейросети помогут сделать города региона «умными».

Читать полностью » В Салехарде оштрафовали 11.09.2025 в 21:33

Почему стоит внимательнее смотреть на витрины: прокуроры показали обратную сторону скидок

В Салехарде прокуратура выявила нарушения санитарных норм в магазинах «Магнит» и «Пятерочка». Обе сети оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Читать полностью » В новой мини-футбольной арене Нового Уренгоя установят 11 плазменных экранов 11.09.2025 в 20:33

Новый Уренгой готовится к зрелищам: арена получит совершенных 11 плазм

На новой мини-футбольной арене Нового Уренгоя установят 11 экранов с технологией Quantum Dot за 1,4 млн рублей. Арена готова к турнирам федерального уровня.

Читать полностью » Осенью на Ямале грибники находят редкие виды — горькушку, серушку и плютей олений 11.09.2025 в 19:33

Северные леса превратились в кладовую: какие грибы ждут в конце лета

На Ямале начался пик грибного сезона: белые, подосиновики, лисички и десятки других видов ждут грибников. Где искать и как правильно собирать.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные Университета Этвёша Лоранда: собаки не испытывают долгой тоски после разлуки со щенками
Садоводство

Садовые дорожки должны быть извилистыми на маленьких участках — сообщила Софья Тихомирова
Авто и мото

NHTSA проверяет 17,2 тысячи электрофургонов Rivian EDV из-за возможных дефектов ремней безопасности
Туризм

Путеводитель по Абхазии: транспорт, сезоны и ключевые локации у моря
Туризм

Арт-кластеры России: лектории, выставки и гид по локальным подаркам
Еда

Торт с клубникой и сливками на основе желатина сохраняет форму при комнатной температуре
Дом

Ремонт новостроек и вторичного жилья под ключ: что нужно учитывать
Наука

Лошади одомашнены на Сицилии на тысячу лет раньше предположений — установил профессор Давиде Танаси
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet