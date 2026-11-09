Ипотека не спасла, рассрочка подвела: рынок новостроек столкнулся с проблемой

Изменение условий государственных программ поддержки и резкий рост стоимости обслуживания кредитов спровоцировали массовые отказы граждан от приобретения строящегося жилья, рассказала эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. В комментарии NewsInfo специалист пояснила, что многие покупатели, рассчитывавшие на последующее рефинансирование или использование мягких условий рассрочки, оказались в финансовой ловушке из-за невозможности получить ипотеку на приемлемых условиях.

Ранее сообщалось, что в текущем году российский рынок первичной недвижимости столкнулся с серьезным кризисом доверия: общая сумма расторгнутых договоров долевого участия превысила 150 миллиардов рублей. Данный показатель увеличился на 46% по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают, что основной удар пришелся на тех, кто использовал траншевые схемы или надеялся на снижение ключевой ставки. На этом фоне девелоперы пытаются минимизировать убытки через систему штрафных санкций, правомерность которых зачастую вызывает вопросы у юристов.

Основной причиной негативной динамики эксперт называет трансформацию рынка после завершения эпохи дешевых денег. Когда привычная ставка по ипотеке перестала быть доступной для широких слоев населения, многие осознали непосильность ежемесячных платежей. Особую группу риска составили клиенты, выбравшие рассрочку от застройщика. Предполагалось, что к моменту финального расчета условия кредитования смягчатся, однако реальность оказалась иной. При этом сейчас покупка квартиры требует максимально трезвого расчета всех сопутствующих рисков.

"Покупатель зачастую воспринимает рассрочку и ипотеку как доступный способ приобрести квартиру. Но не всегда оценивает свои финансовые возможности. Рассрочки с одной стороны, хороший инструмент, который во благо. А с другой стороны, это очень опасный инструмент", — отметила Перескокова.

Специалист обратила внимание на правовые аспекты расторжения сделок. Согласно 214-ФЗ, существуют ситуации, когда дольщик имеет полное право отказаться от договора без каких-либо финансовых потерь. Речь идет о существенных нарушениях сроков сдачи объекта или обнаружении серьезных дефектов строительства. В таких случаях любые попытки застройщика удержать штраф являются незаконными.

"Если застройщик существенно нарушает сроки передачи квартиры, точно можно расторгнуть договор. Если застройщик не исполняет предусмотренные законом обязательства. В таких случаях участник долевого строительства вправе отказаться от договора в одностороннем порядке", — пояснила эксперт.

Сложнее обстоит дело, если инициатива исходит от покупателя по личным причинам, например, из-за потери работы или отказа банка в кредите. В этой ситуации застройщики часто включают в соглашения пункты о компенсации. Однако даже такие условия можно оспаривать, опираясь на законодательство о защите прав потребителей.

Важно учитывать, что необоснованное завышение цен в договорах при использовании рассрочки дополнительно усугубляет положение заемщика при попытке выхода из сделки. К тому же текущие условия кредитования практически не оставляют пространства для маневра тем, кто приобрел недвижимость по цене выше рыночной в надежде на быстрый рост стоимости актива.

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