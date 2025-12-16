Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Просмотр квартиры перед покупкой
Просмотр квартиры перед покупкой
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:29

Московский рынок риелторов перенасыщен, а Краснодарский ждёт сотрудников: что происходит с профессией

В России открыто более 35 тыс. вакансий для агентов по недвижимости — hh.ru

За неполный 2025 год в России было открыто более 35,8 тыс. вакансий для агентов по недвижимости, что составляет около 2% от общего числа предложений в секторе "строительство и недвижимость". Об этом сообщает пресс-служба рекрутингового сервиса hh.ru, уточнив, что данные были представлены накануне Дня риелтора, который отмечается 20 декабря. Наибольшее количество вакансий наблюдается в Москве, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

География спроса на агентов по недвижимости

Московский регион продолжает лидировать по числу предложений, на который приходится 27% всех вакансий. Краснодарский край следует с показателем 14%, а Санкт-Петербург — с 7%. Помимо этих регионов, в топ-10 входят Московская область (6%), республика Татарстан, Свердловская и Ростовская области (по 3%), а также республика Башкортостан, Тюменская и Воронежская области (по 2%). Эти данные говорят о высоком спросе на агентов по недвижимости в самых разных уголках страны.

Доступность профессии для новичков

Профессия риелтора остается доступной для людей без большого опыта. Согласно информации hh. ru, 69% вакансий предполагают, что кандидат не имеет опыта работы в этой сфере. Еще 26% вакансий требуют опыт от одного до трех лет. Работодатели предъявляют в основном базовые требования, такие как умение вести телефонные переговоры, деловое общение, активные продажи, заключение договоров и сопровождение клиентов. Также востребованы навыки ведения переписки и проведения презентаций. Среди "мягких" навыков работодатели выделяют грамотную речь, хорошие организаторские способности и умение общаться.

Уровень зарплат и конкуренция

Заработная плата агентов по недвижимости в разных регионах значительно отличается, при этом уровень доходов в этой сфере остается привлекательным. В Краснодарском крае медианная предлагаемая зарплата для риелторов составляет 365,6 тыс. рублей, в Москве — 310,6 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 237 тыс. рублей. Эти цифры подтверждают высокий потенциал заработка в профессии, особенно в регионах с наибольшим спросом.

Конкуренция на рынке труда в этой сфере остается умеренной. В среднем по России на одну вакансию риелтора приходится 4,5 резюме, что соответствует норме. В Москве этот показатель составляет 5,3 резюме на одну вакансию, в Санкт-Петербурге — 7,5, а вот в Краснодарском крае наблюдается дефицит кадров, и на одну вакансию приходится всего 1,6 резюме.

