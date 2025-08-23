Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ребенок у стоматолога
Ребенок у стоматолога
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:51

Названы три неожиданных продукта, которые разрушают зубы быстрее шоколада — проверьте свой рацион

Стоматолог Ахмурзаев: гигиена важнее диеты для защиты от кариозных полостей

Стоматолог рассказал, что кариес появляется не из-за сладостей, а из-за недостаточной гигиены полости рта.

О причинах разрушения зубов в беседе с Pravda.Ru сообщил стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев. По его словам, ключевой фактор развития кариеса — это не продукты питания, а регулярность и качество ухода за зубами. Врач подчеркнул, что именно плохая или нерегулярная чистка становится главной ошибкой, которая со временем приводит к проблемам.

Эксперт отметил, что кислые продукты — например, лимоны, ананасы и помидоры — при частом употреблении способны вызывать эрозию эмали. Он пояснил, что такие фрукты и овощи буквально "разъедают" защитный слой зубов, поэтому рацион необходимо делать сбалансированным. При этом эрозии лечатся по тем же принципам, что и кариес.

Отдельно Ахмурзаев подчеркнул, что сладкое не стоит считать непосредственным источником кариеса. Проблема возникает тогда, когда остатки углеводистой пищи остаются на поверхности зубов. Эти частицы становятся питательной средой для микроорганизмов, которые оседают на эмали. В результате продукты жизнедеятельности бактерий превращаются в кислоты и именно они повреждают зубную ткань, формируя кариозные полости.

