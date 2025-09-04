Масло или подделка за ваши деньги: три простых теста прямо на кухне

Сегодня всё чаще под видом масла на полках магазинов оказываются спреды и смеси с растительными жирами. Однако проверить качество можно и дома, без лаборатории.

Технолог Елена Салман поделилась тремя простыми способами, которые помогут распознать настоящее сливочное масло.

1. Проверка на сковороде

Натуральное масло (жирность около 82,5%) плавится медленно и равномерно , без треска и шума.

Подделка начинает моментально шипеть и даже может подгореть.

2. Опыт с водой

Положите 1 ч. л. масла в стакан воды, нагретой до 60 °C .

Качественное масло образует плотный жёлтый слой жира сверху и белесую жидкость под ним.

Фальсификат не разделяется, а превращается в однородную массу.

3. Поведение в холодильнике

Настоящее масло твёрдое, не проминается пальцем и при нарезке даёт ровный срез без крошения .

Спред или маргарин остаются мягкими или, наоборот, ломкими.

Итог

Три простых теста — на сковороде, в воде и в холодильнике — помогут определить, что перед вами действительно сливочное масло, а не его дешёвая подделка.