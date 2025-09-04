Масло или подделка за ваши деньги: три простых теста прямо на кухне
Сегодня всё чаще под видом масла на полках магазинов оказываются спреды и смеси с растительными жирами. Однако проверить качество можно и дома, без лаборатории.
Технолог Елена Салман поделилась тремя простыми способами, которые помогут распознать настоящее сливочное масло.
1. Проверка на сковороде
Натуральное масло (жирность около 82,5%) плавится медленно и равномерно, без треска и шума.
Подделка начинает моментально шипеть и даже может подгореть.
2. Опыт с водой
Положите 1 ч. л. масла в стакан воды, нагретой до 60 °C.
Качественное масло образует плотный жёлтый слой жира сверху и белесую жидкость под ним.
Фальсификат не разделяется, а превращается в однородную массу.
3. Поведение в холодильнике
Настоящее масло твёрдое, не проминается пальцем и при нарезке даёт ровный срез без крошения.
Спред или маргарин остаются мягкими или, наоборот, ломкими.
Итог
Три простых теста — на сковороде, в воде и в холодильнике — помогут определить, что перед вами действительно сливочное масло, а не его дешёвая подделка.
