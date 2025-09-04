Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сливочное масло
Сливочное масло
© Wikimedia Commons by Julikalucky is licensed under CC0
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:17

Масло или подделка за ваши деньги: три простых теста прямо на кухне

Технолог Салман рассказала, как отличить настоящее сливочное масло от подделки

Сегодня всё чаще под видом масла на полках магазинов оказываются спреды и смеси с растительными жирами. Однако проверить качество можно и дома, без лаборатории.

Технолог Елена Салман поделилась тремя простыми способами, которые помогут распознать настоящее сливочное масло.

1. Проверка на сковороде

  • Натуральное масло (жирность около 82,5%) плавится медленно и равномерно, без треска и шума.

  • Подделка начинает моментально шипеть и даже может подгореть.

2. Опыт с водой

  • Положите 1 ч. л. масла в стакан воды, нагретой до 60 °C.

  • Качественное масло образует плотный жёлтый слой жира сверху и белесую жидкость под ним.

  • Фальсификат не разделяется, а превращается в однородную массу.

3. Поведение в холодильнике

  • Настоящее масло твёрдое, не проминается пальцем и при нарезке даёт ровный срез без крошения.

  • Спред или маргарин остаются мягкими или, наоборот, ломкими.

Итог

Три простых теста — на сковороде, в воде и в холодильнике — помогут определить, что перед вами действительно сливочное масло, а не его дешёвая подделка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Биолог Михаил Гончаров: главная опасность вчерашнего чая сегодня в 20:34

Вчерашний чай: яд или миф

Миф о "ядовитом вчерашнем чае" развенчан. Биолог объяснил, что в настое накапливается и как долго его можно хранить без риска для здоровья.

Читать полностью » Диетолог Волкова назвала ягоды, укрепляющие сосуды и сердце сегодня в 20:29

Сосуды требуют защиты: какие ягоды помогут избежать проблем

Диетолог Галина Волкова перечислила сезонные ягоды, которые укрепляют сосуды и поддерживают работу сердца. Среди них — ежевика, малина и виноград.

Читать полностью » Исследование Frontiers: молочные продукты перед сном могут вызывать кошмары сегодня в 20:11

Вред на ночь глядя: эти продукты запускают тревожные сновидения

Учёные выяснили, что молоко и сыр перед сном могут провоцировать кошмары. Эксперты объяснили, почему так происходит и чем их лучше заменить вечером.

Читать полностью » Врач Столярова объяснила, как проверить арбуз на нитраты в домашних условиях сегодня в 20:01

Красный, но опасный: как понять, что арбуз напичкан нитратами

Врач рассказала, как проверить арбуз на нитраты: от простого йода до электронного нитратомера. Какие признаки должны насторожить покупателя?

Читать полностью » Эксперты: листья свёклы можно готовить как шпинат или капусту сегодня в 19:32

Листья, которые мы выбрасываем, в Японии считают деликатесом

Свекольная ботва способна удивить: японский метод охитаси превращает её в изысканный гарнир с насыщенным вкусом, который подают к рыбе и мясу.

Читать полностью » Малосольные огурцы без рассола: кулинары назвали рецепт быстрого засола в пакете сегодня в 18:08

Малосольные огурцы, которые невозможно хранить: исчезают быстрее, чем вы их солите

Малосольные огурцы без рассола — быстрый способ приготовить хрустящую закуску всего за несколько часов. Узнайте маленькие хитрости этого метода.

Читать полностью » Домашние сухарики с чесночным маслом: готовка занимает не более 15 минут сегодня в 17:23

Магазинные пачки меркнут: эти домашние сухарики делаются быстрее, чем открывается упаковка

Хрустящие чесночные сухарики всего за 15 минут – секреты, которые сделают их вкуснее магазинных и идеальными для супов и салатов.

Читать полностью » Лепёшки на кефире с картошкой и зеленью: готовятся за 20 минут сегодня в 16:38

Без этих лепёшек картошка так и останется скучным гарниром — и придётся снова тратить деньги на магазинные полуфабрикаты

Сочные лепёшки на кефирном тесте с картофельной начинкой. Два варианта рецепта, которые легко приготовить и подать горячими со сметаной.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Леди Гага отменила концерт в Майами из-за повреждения голосовых связок
Красота и здоровье

Сексолог Василенко назвала ошибки в прелюдии, мешающие женщинам достичь оргазма
Красота и здоровье

Лор Дари: регулярность важнее интенсивности при возвращении к спорту
Авто и мото

Продавец автомобиля несёт ответственность за штрафы после продажи, уточняет автоюрист
Красота и здоровье

Уролог Гадзиян рассказал, какие болезни скрываются за ночными походами в туалет
ПФО

В Пензенской области лжесотрудники ФСБ похищают деньги через фейковые видеозвонки
Красота и здоровье

Кардиолог Рохас: ибупрофен опасен для сердца при длительном приёме
Авто и мото

Подготовка автомобиля к зиме: правила автоинструктора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet