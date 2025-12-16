Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пятитысячные купюры
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:27

Фондовый рынок под угрозой: что делать с деньгами в условиях экономической нестабильности

Краткосрочные депозиты популярны из-за нестабильности экономики — экономист Колташов

Фондовый рынок в условиях текущей экономической нестабильности не предоставляет надежной защиты для сбережений, и более выгодные инвестиции стоит искать в реальных активах. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал экономист и директор Института нового общества Василий Колташов.

Высокие ставки по депозитам как временная мера

По мнению Колташова, высокая ключевая ставка Центрального банка России — это исключительно временная мера, направленная на борьбу с инфляцией и стабилизацию экономики. Он отметил, что в будущем ставка будет снижаться, что также повлияет на ставки по банковским депозитам.

"Высокие ставки по депозитам — это редкое явление, которое связано с текущей политикой Центробанка. Когда удастся решить задачи по снижению инфляции, ставка будет постепенно снижаться, и в этом мало кто сомневается", — сказал экономист.

Инвестиции в недвижимость как альтернатива

Колташов подчеркнул, что в условиях экономической неопределенности и нестабильности наиболее разумной инвестицией является недвижимость. При этом он отметил, что речь идет о тех объектах, которые не переоценены и не поддерживаются искусственно. Москва, по его мнению, не является хорошим вариантом для вложений в недвижимость, так как отмена льготных программ может мгновенно привести к падению цен. Напротив, Подмосковье и другие крупные города, где жилье доступно по цене и отвечает современным требованиям, могут стать хорошим вариантом для инвестиций.

Краткосрочные депозиты и альтернативы

В текущих условиях россияне чаще всего предпочитают краткосрочные депозиты, чтобы сохранить возможность быстро реагировать на изменения в экономике и на финансовых рынках. В то же время накопительные счета, которые ограничивают доступ к деньгам, Колташов считает неудобными и неэффективными для хранения сбережений. Он также отметил, что в качестве подстраховки можно рассмотреть металлические счета, особенно в золоте, которое сохраняет стабильную стоимость на долгосрочной дистанции.

Таким образом, экономист рекомендовал искать более надежные способы защиты сбережений в реальных активах, таких как недвижимость и золото, а не на волатильном фондовом рынке, который в условиях текущей экономической нестабильности не способен обеспечить необходимую защиту.

