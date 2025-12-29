Реакторы не сбавляли обороты весь год: атомная отрасль обновила скрытый рекорд

Коэффициент использования установленной мощности российских атомных электростанций в 2025 году достиг рекордного уровня — более 87%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новогоднее обращение генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, адресованное работникам атомной отрасли. По его словам, этот показатель стал важным итогом года и отражает устойчивость отрасли в условиях растущей нагрузки.

Рекордные показатели и новые проекты

Глава Росатома отметил, что столь высокий коэффициент использования мощности стал историческим максимумом для отечественной атомной энергетики. Он напомнил, что в рамках новой генеральной схемы развития отрасли госкорпорация развернула масштабные работы сразу на нескольких площадках. В их числе — Приморский край, Кольская АЭС, Смоленская АЭС-2 и Белоярская АЭС.

Особое внимание уделяется проекту строительства энергоблока с "быстрым" реактором БН-1200 на Белоярской АЭС. Этот объект, как подчеркнул Лихачев, станет рекордным не только для России, но и для мировой атомной энергетики. При этом, несмотря на рост объемов строительства и модернизации, Росатом, по его словам, продолжает уверенно выполнять государственный оборонный заказ.

"Этот год будет отмечен у нас рекордным коэффициентом использования установленной мощности атомными электростанциями — более 87%", — заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Международное лидерство Росатома

В новогоднем поздравлении также была затронута международная деятельность госкорпорации. Лихачев подчеркнул, что, несмотря на сохраняющееся внешнеполитическое давление, Росатом укрепляет позиции на мировом рынке атомной энергетики. По его словам, в уходящем году компания стала единственным участником глобального рынка, который одновременно запустил экспортные проекты по строительству АЭС сразу в нескольких странах.

Росатом, как отметил руководитель госкорпорации, вышел на новые площадки в Узбекистане и Казахстане, а также готовится к строительству третьего энергоблока на Белорусской АЭС. Эти проекты, по его оценке, подтверждают статус компании как одного из ключевых игроков мировой атомной отрасли.

Итоги года для отрасли

В целом 2025 год в Росатоме рассматривают как период устойчивого развития и расширения присутствия как внутри страны, так и за ее пределами. Высокая загрузка атомных станций, реализация крупных инфраструктурных проектов и активная экспортная деятельность стали ключевыми результатами работы отрасли.

Руководство госкорпорации подчеркивает, что достигнутые показатели создают задел для дальнейшего роста и реализации стратегических планов в атомной энергетике.