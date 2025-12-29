Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Калининская АЭС фасад новый Росатом
Калининская АЭС фасад новый Росатом
© commons.wikimedia.org by SergioBS is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Россия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:40

Реакторы не сбавляли обороты весь год: атомная отрасль обновила скрытый рекорд

Коэффициент использования мощности АЭС достиг максимума — Лихачев

Коэффициент использования установленной мощности российских атомных электростанций в 2025 году достиг рекордного уровня — более 87%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новогоднее обращение генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, адресованное работникам атомной отрасли. По его словам, этот показатель стал важным итогом года и отражает устойчивость отрасли в условиях растущей нагрузки.

Рекордные показатели и новые проекты

Глава Росатома отметил, что столь высокий коэффициент использования мощности стал историческим максимумом для отечественной атомной энергетики. Он напомнил, что в рамках новой генеральной схемы развития отрасли госкорпорация развернула масштабные работы сразу на нескольких площадках. В их числе — Приморский край, Кольская АЭС, Смоленская АЭС-2 и Белоярская АЭС.

Особое внимание уделяется проекту строительства энергоблока с "быстрым" реактором БН-1200 на Белоярской АЭС. Этот объект, как подчеркнул Лихачев, станет рекордным не только для России, но и для мировой атомной энергетики. При этом, несмотря на рост объемов строительства и модернизации, Росатом, по его словам, продолжает уверенно выполнять государственный оборонный заказ.

"Этот год будет отмечен у нас рекордным коэффициентом использования установленной мощности атомными электростанциями — более 87%", — заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Международное лидерство Росатома

В новогоднем поздравлении также была затронута международная деятельность госкорпорации. Лихачев подчеркнул, что, несмотря на сохраняющееся внешнеполитическое давление, Росатом укрепляет позиции на мировом рынке атомной энергетики. По его словам, в уходящем году компания стала единственным участником глобального рынка, который одновременно запустил экспортные проекты по строительству АЭС сразу в нескольких странах.

Росатом, как отметил руководитель госкорпорации, вышел на новые площадки в Узбекистане и Казахстане, а также готовится к строительству третьего энергоблока на Белорусской АЭС. Эти проекты, по его оценке, подтверждают статус компании как одного из ключевых игроков мировой атомной отрасли.

Итоги года для отрасли

В целом 2025 год в Росатоме рассматривают как период устойчивого развития и расширения присутствия как внутри страны, так и за ее пределами. Высокая загрузка атомных станций, реализация крупных инфраструктурных проектов и активная экспортная деятельность стали ключевыми результатами работы отрасли.

Руководство госкорпорации подчеркивает, что достигнутые показатели создают задел для дальнейшего роста и реализации стратегических планов в атомной энергетике.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путин подписал закон о фиксированных штрафах за лишний табак и алкоголь — РИА Новости сегодня в 11:08
Таможня больше не “умножает” наказание: новый закон меняет правила ввоза табака и алкоголя

Президент России утвердил новый закон, который меняет правила ответственности за превышение норм беспошлинного ввоза табака и алкоголя. Узнайте о главных изменениях!

Читать полностью » Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС сегодня в 10:26
Занятия закончились больницей: детский сад ответил за травму воспитанника

В Амурской области детский сад выплатит компенсацию после того, как четырёхлетний ребёнок сломал ключицу во время игр.

Читать полностью » Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU сегодня в 10:26
Работали с юности — ждать до конца не хотят: для ветеранов труда готовят льготу

В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше — инициатива направлена в Минтруд.

Читать полностью » Минтруд включил писательскую деятельность в реестр профессий — PrimaMedia сегодня в 10:26
Писали по зову — признали по приказу: что изменится для авторов с 2026 года

С 2026 года писательство в России официально станет профессией, но авторы спорят, приведет ли это к реальной поддержке литературы.

Читать полностью » Семейную ипотеку ограничат одним льготным кредитом на семью — DEITA.RU сегодня в 10:26
Ключи только один раз в жизни: правила семейной ипотеки переписывают с 2026 года

С февраля 2026 года семейную ипотеку в России можно будет оформить только один раз, а супруги станут обязательными созаемщиками.

Читать полностью » Зарплата дата-сайентиста в Ростовской области выросла на 33% за год — hh.ru сегодня в 9:32
Зарплаты в Ростовской области взлетели до 200 тысяч: вот кому готовы платить такие деньги

В Ростовской области максимальная предлагаемая зарплата выросла до 200 тыс. руб.: лидируют дата-сайентисты, а также рабочие и строительные профессии.

Читать полностью » Умные светофоры появятся на обходе Оренбурга до 31 августа — Time56.ru сегодня в 9:18
ИИ против заторов: на 28-м километре под Оренбургом появится саморегулирующийся перекрёсток

На обходе Оренбурга установят "умные" светофоры: контракт на 8,8 млн рублей профинансируют из федерального бюджета, подрядчика уже ищут.

Читать полностью » Студенты из Тувы не смогли уехать из Томска на каникулы — Минобразования сегодня в 8:38
Дефицит транспорта накануне Нового года обернулся для студентов ростом цен и очередями

Около 50 студентов из Тувы не могут уехать из Томска домой на Новый год: дефицит транспорта и рост цен у частников вынудили власти вмешаться.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Долина отказалась освободить квартиру 30 декабря — адвокат Свириденко
Россия
Путин подписал закон о создании экспертного совета по выбросам — РИА Новости
Происшествия
Гашиш массой 54,74 грамма нашли в желудке жителя Тувы — ТАСС
Путин приравнял прокуроров и следователей в зоне СВО к ветеранам боевых действий
Общество
Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС
ДФО
Дети стали чаще просить здоровье близких вместо гаджетов в письмах Деду Морозу — ТАСС
Общество
Москалькова пожелала возвращения бойцов СВО живыми и здоровыми — ТАСС
Россия
В Запорожской области выдали более 500 тысяч банковских карт — Банк России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet