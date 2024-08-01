Прототип российского термоядерного реактора будет работать в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, сообщила в среду пресс-служба Новосибирского государственного университета.
Сейчас специалисты обоих институтов рассчитывают газодинамическую многопробочную ловушку (ГДМЛ), которая станет основой будущего реактора и его принципиальным отличием от аналогов. Именно она будет удерживать раскалённую плазму своим магнитным полем.
В ИЯФ уже начаты эксперименты по воспроизведению условий в ГДМЛ, только в меньших масштабах, например эксперимент КОТ (Компактный Осесимметричный Тороид), который должен доказать возможность полного вытеснения магнитного поля из плазмы и формирования так называемого диамагнитного пузыря.
В НГУ, в свою очередь, рассчитывают методами численного моделирования, будет ли ловушка способна удержать в равновесии плазму с давлением, равным давлению вакуумного магнитного поля, с минимальными потерями энергии.
"Численное моделирование позволит не только объяснить результаты поддерживающих экспериментов, но и установить возможность масштабирования интересующих нас процессов на субреакторные параметры ГДМЛ. Кроме того, сама идея диамагнитного удержания ныне базируется на весьма упрощённой магнитогидродинамической теории и требует верификации с помощью более сложных кинетических моделей", — объяснил ведущий научный сотрудник Лаборатории бор-нейтронозахватной терапии Физического факультета НГУ Игорь Тимофеев.
По его словам, исследования помогут не только в построении первого прототипа термоядерного реактора на основе аксиально симметричных магнитных систем, но и улучшит понимание различных явлений в космической плазме, таких как магнитное пересоединение, натекание солнечного ветра на магнитосферу Земли и других.
Фото: Wikimedia Commons/Rswilcox (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Матвиенко: контактов с парламентом Грузии нет по их вине, но РФ готова к диалогу
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко дала комментарий по поводу возможности возобновления дипломатических отношений с Грузией. Она заявила, что на сегодняшний день связи с грузинским парламентом нет, добавив, что РФ в этом не виновата. Однако Российская Федерация готова к диалогу, если этого захочет республика, информирует РИА Новости.
Матвиенко надеется на создание независимой платежной системы БРИКС в октябре
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко надеется на то, что на международной встрече глав государств БРИКС в октябре, которая должна состояться в Казани, будет окончательно приняно решение по разработке независимой платежной системы союза. Об этом она заявила на одном из мероприятий для средств массовой информации, информирует РИА Новости.
Эксперт Мясоедов признал VPN бесполезным для ускорения YouTube
Раскрыта реальная причина замедления YouTube, против которой бессилен даже VPN.
Вместе матери компенсацию за гибель солдата СВО выплатили покинувшему семью отцу
История о матери погибшего солдата, которая оспаривает право бывшего мужа на получение денежной компенсации после смерти сына, вызвала резонанс в суде. Женщина утверждает, что отец не участвовал в воспитании ребенка и не заслуживает выплат.