Прототип российского термоядерного реактора будет работать в Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, сообщила в среду пресс-служба Новосибирского государственного университета.

Сейчас специалисты обоих институтов рассчитывают газодинамическую многопробочную ловушку (ГДМЛ), которая станет основой будущего реактора и его принципиальным отличием от аналогов. Именно она будет удерживать раскалённую плазму своим магнитным полем.

В ИЯФ уже начаты эксперименты по воспроизведению условий в ГДМЛ, только в меньших масштабах, например эксперимент КОТ (Компактный Осесимметричный Тороид), который должен доказать возможность полного вытеснения магнитного поля из плазмы и формирования так называемого диамагнитного пузыря.

В НГУ, в свою очередь, рассчитывают методами численного моделирования, будет ли ловушка способна удержать в равновесии плазму с давлением, равным давлению вакуумного магнитного поля, с минимальными потерями энергии.

"Численное моделирование позволит не только объяснить результаты поддерживающих экспериментов, но и установить возможность масштабирования интересующих нас процессов на субреакторные параметры ГДМЛ. Кроме того, сама идея диамагнитного удержания ныне базируется на весьма упрощённой магнитогидродинамической теории и требует верификации с помощью более сложных кинетических моделей", — объяснил ведущий научный сотрудник Лаборатории бор-нейтронозахватной терапии Физического факультета НГУ Игорь Тимофеев.

По его словам, исследования помогут не только в построении первого прототипа термоядерного реактора на основе аксиально симметричных магнитных систем, но и улучшит понимание различных явлений в космической плазме, таких как магнитное пересоединение, натекание солнечного ветра на магнитосферу Земли и других.

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