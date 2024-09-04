Эксперты рассказали, что делать, если у питомца возникла реакция на ветпрепарат

Если у питомца возникла реакция после ветпрепарата, необходимо сразу обратиться к ветеринару, начать симптоматическое лечение и оставить обращение на сайте Россельхознадзора.

Лекарства могут вызывать побочные действия у животного. Это могут быть сыпь, рвота, необычное поведение, плохое общее состояние или другие проявления. Также препарат может не дать желаемого эффекта при лечении животного.

Россельхознадзор собирает и обрабатывает данные о негативных реакциях животных на ветпрепараты, чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасного лекарства на рынке. Эти данные может передать ветеринар, специалист аптечного пункта, ветеринарная служба или хозяин животного. Для этого необходимо заполнить стандартную форму в разделе "Фармаконадзор", размещенную на официальном сайте ведомства, рассказал портал "Агроэксперт" со ссылкой на ФГБУ "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов".

В анкете необходимо в деталях описать вид нежелательной реакции, ее лечение и исход, а также указывается дата заполнения, название ветпрепарата, его серия и номер, дата производства и информация о производителе. Кроме того, указывается, как лекарство попало в организм животного, например, была ли это таблетка или иньекция, какое лечение проводилось для купирования симптомов реакции, чем лечили питомца до и после побочной реакции.

Полученная информация анализируется и передается в службу мониторинга ФГБУ "ВГНКИ".

На основании собранных данных служба принимает решение о дальнейшей судьбе лекарства. Орган может обязать производителя внести изменения в инструкцию или начать выборочный контроль качества препарата. Также после проверки могут остановить продажу препарата на рынке. Решение по этому поводу публикуется на официальном сайте службы.

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