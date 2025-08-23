Переехал от родителей — и забыл, как готовить: что едят молодые россияне

Спрос на готовые блюда в России продолжает активно расти. По данным исследования СберМаркетинга, на регионы приходится около 35-40% заказов, а среди покупателей всё чаще встречается не только молодёжь, но и представители старшего поколения.

Сколько россияне тратят на питание

По расчётам экспертов, на полноценное питание одному человеку нужно около 30 тысяч рублей в месяц. Но реальная сумма, по данным опроса, ниже: большинство тратят в среднем 18,4 тысячи рублей.

Молодёжь: между привычкой и удобством

Наиболее заметные изменения в пищевых привычках происходят у молодёжи 18-24 лет. Директор СберМаркетинга Елизавета Тринич-Афанасьева объясняет:

"Когда они живут с родителями, то чаще едят то, что приготовлено дома. Но, начав питаться самостоятельно, рацион становится хаотичным. Это связано с низкой осведомлённостью о питании и тем, что здоровье пока позволяет не задумываться о его качестве".

Многие молодые люди активно покупают готовые блюда и полуфабрикаты. Так, 22-летняя участница опроса призналась, что после переезда от родителей стала чаще приобретать такие продукты — готовить самой оказалось сложнее.

Старшее поколение тоже в числе покупателей

По словам Николая Бруяки, директора по развитию бизнеса компании "Купер", готовая еда пользуется популярностью и у россиян 45-55 лет. Чаще всего они выбирают простые и удобные блюда, чтобы экономить время.

Как россияне выбирают готовую еду

Исследование выявило два основных сценария:

регулярные покупки у дома — 3-4 раза в неделю, с выбором от салатов до выпечки;

заказы у премиальных ритейлеров — чаще салаты и супы.

Почему спрос растёт

Доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Татьяна Суворова связывает этот тренд с изменением структуры семьи.