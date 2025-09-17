Если стратегия сработает, Ford получит новое поколение фанатов по всему миру
Ford объявил о масштабном перезапуске своего бизнеса, представив глобальную бренд-платформу Ready Set Ford, созданную агентством Wieden+Kennedy. Для 122-летнего автопроизводителя это шаг к тому, чтобы уйти от продуктовой логики к клиентоориентированности, выстраивая эмоциональную связь с покупателями.
Зачем Ford меняет стратегию
По данным исследований, бренд остаётся узнаваемым и уважаемым во всём мире, но требует обновления. Цель Ford — завоевать внимание молодых клиентов и показать, что в линейке компании найдутся машины для разных стилей жизни.
"Мы хотим установить эмоциональный контакт с потребителями… и дать понять, что происходит что-то интересное и захватывающее", — сказала директор по маркетингу Лиза Матераццо.
Три аудитории Ford
Компания разделила свои ключевые модели по стилям жизни:
-
Bronco - для "исследователей и любителей открытий";
-
Mustang - для тех, кто "раздвигает границы и жаждет скорости";
-
F-Series - для "деятелей и созидателей", которым нужны надёжные рабочие инструменты.
Автоспорт как драйвер имиджа
Ford активно использует свой гоночный бэкграунд:
-
возвращение в Формулу-1 в 2026 году после более чем 20 лет;
-
инвестиции в оффроуд — Bronco Desert Racer и Ranger Raptor выиграли Baja 1000 2024;
-
акцент на традиции, которые должны подчеркнуть дух бренда.
Как будет продвигаться кампания
-
Первый этап — широкая реклама на ТВ, включая Thursday Night Football, а также цифровые каналы, соцсети и наружная реклама в США.
-
Второй этап — старт в октябре с более чётким таргетингом на разные аудитории.
-
К концу 2025 года кампания охватит почти все глобальные рынки Ford.
Цитата, связывающая прошлое и будущее
Первый ролик завершается словами Генри Форда:
"Думаете ли вы, что сможете, или думаете, что не сможете, вы правы".
Таким образом, Ford позиционирует себя как бренд, готовый к переменам, но сохраняющий историческую преемственность.
Сравнение с прошлой платформой
|Платформа
|Год запуска
|Основной акцент
|Go Further
|2012
|Инновации и производство
|Ready Set Ford
|2025
|Эмоции, аудитории, стиль жизни
А что если…
Если стратегия сработает, Ford сможет не только укрепить позиции в США, но и привлечь новое поколение клиентов на глобальном рынке, где конкуренция усиливается как со стороны традиционных автогигантов, так и от производителей электромобилей.
Интересные факты
-
"Ready Set Ford" стала первой глобальной платформой бренда за последние 13 лет.
-
Mustang — один из немногих автомобилей, выпускаемых без перерыва с 1964 года.
-
Ford — один из трёх крупнейших автопроизводителей США, существующий более века и переживший смену нескольких технологических эпох.
