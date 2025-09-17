Если стратегия сработает, Ford получит новое поколение фанатов по всему миру

Ford объявил о масштабном перезапуске своего бизнеса, представив глобальную бренд-платформу Ready Set Ford, созданную агентством Wieden+Kennedy. Для 122-летнего автопроизводителя это шаг к тому, чтобы уйти от продуктовой логики к клиентоориентированности, выстраивая эмоциональную связь с покупателями.

Зачем Ford меняет стратегию

По данным исследований, бренд остаётся узнаваемым и уважаемым во всём мире, но требует обновления. Цель Ford — завоевать внимание молодых клиентов и показать, что в линейке компании найдутся машины для разных стилей жизни.

"Мы хотим установить эмоциональный контакт с потребителями… и дать понять, что происходит что-то интересное и захватывающее", — сказала директор по маркетингу Лиза Матераццо.

Три аудитории Ford

Компания разделила свои ключевые модели по стилям жизни:

Bronco - для "исследователей и любителей открытий";

Mustang - для тех, кто "раздвигает границы и жаждет скорости";

F-Series - для "деятелей и созидателей", которым нужны надёжные рабочие инструменты.

Автоспорт как драйвер имиджа

Ford активно использует свой гоночный бэкграунд:

возвращение в Формулу-1 в 2026 году после более чем 20 лет;

инвестиции в оффроуд — Bronco Desert Racer и Ranger Raptor выиграли Baja 1000 2024 ;

акцент на традиции, которые должны подчеркнуть дух бренда.

Как будет продвигаться кампания

Первый этап — широкая реклама на ТВ, включая Thursday Night Football , а также цифровые каналы, соцсети и наружная реклама в США.

Второй этап — старт в октябре с более чётким таргетингом на разные аудитории.

К концу 2025 года кампания охватит почти все глобальные рынки Ford.

Цитата, связывающая прошлое и будущее

Первый ролик завершается словами Генри Форда:

"Думаете ли вы, что сможете, или думаете, что не сможете, вы правы".

Таким образом, Ford позиционирует себя как бренд, готовый к переменам, но сохраняющий историческую преемственность.

Сравнение с прошлой платформой

Платформа Год запуска Основной акцент Go Further 2012 Инновации и производство Ready Set Ford 2025 Эмоции, аудитории, стиль жизни

А что если…

Если стратегия сработает, Ford сможет не только укрепить позиции в США, но и привлечь новое поколение клиентов на глобальном рынке, где конкуренция усиливается как со стороны традиционных автогигантов, так и от производителей электромобилей.

Интересные факты