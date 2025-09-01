Салаты с жиром и супы с сахаром: чем опасна промышленная кулинария

Все больше россиян выбирают готовые блюда из кулинарий и супермаркетов, чтобы экономить время. Однако, как предупреждают эксперты, именно такая еда чаще всего становится причиной набора лишнего веса.

Почему магазинные блюда вреднее

Нутрициолог Анна Михайлова в интервью Gastronom.ru объяснила, что блюда промышленного производства почти всегда жирнее домашних:

"Те блюда, которые дома можно сделать из полезных продуктов, часто становятся настоящей жировой бомбой при приготовлении на производствах. К примеру, салат из свежих овощей или винегрет зачастую достаточно жирные, когда их готовят для продажи в магазине. Также в эти салаты добавляются неполезные масла".

Отдельный риск — скрытый сахар. Его можно найти не только в десертах, но и в супах, соусах, закусках. При этом рекомендованная ВОЗ норма — 25 г сахара в день - в готовой еде легко превышается.

Медленное похудение и "коварный Цезарь"

Михайлова отмечает:

Те, кто часто питается вне дома, теряют вес гораздо медленнее , чем предпочитающие домашнюю кухню.

Одним из самых вредных салатов эксперт назвала "Цезарь" - в нём мало клетчатки и белка, зато очень много жира.

Совет нутрициолога прост: в блюде должно быть больше белка, чем жиров - это ключ к контролю веса.

Еда "для радости", а не для здоровья

По словам эксперта: