Салаты с жиром и супы с сахаром: чем опасна промышленная кулинария
Все больше россиян выбирают готовые блюда из кулинарий и супермаркетов, чтобы экономить время. Однако, как предупреждают эксперты, именно такая еда чаще всего становится причиной набора лишнего веса.
Почему магазинные блюда вреднее
Нутрициолог Анна Михайлова в интервью Gastronom.ru объяснила, что блюда промышленного производства почти всегда жирнее домашних:
"Те блюда, которые дома можно сделать из полезных продуктов, часто становятся настоящей жировой бомбой при приготовлении на производствах. К примеру, салат из свежих овощей или винегрет зачастую достаточно жирные, когда их готовят для продажи в магазине. Также в эти салаты добавляются неполезные масла".
Отдельный риск — скрытый сахар. Его можно найти не только в десертах, но и в супах, соусах, закусках. При этом рекомендованная ВОЗ норма — 25 г сахара в день - в готовой еде легко превышается.
Медленное похудение и "коварный Цезарь"
Михайлова отмечает:
-
Те, кто часто питается вне дома, теряют вес гораздо медленнее, чем предпочитающие домашнюю кухню.
-
Одним из самых вредных салатов эксперт назвала "Цезарь" - в нём мало клетчатки и белка, зато очень много жира.
Совет нутрициолога прост: в блюде должно быть больше белка, чем жиров - это ключ к контролю веса.
Еда "для радости", а не для здоровья
По словам эксперта:
"Большинство блюд вне дома — это еда скорее для радости и удовольствия, для встреч с друзьями, но не еда для здоровья и стройности. Хочешь быть здоров и знать точно, из чего состоит блюдо — готовь на 80 % дома".
