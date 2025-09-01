Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Шведский стол
Шведский стол
© Freepik by mrsiraphol
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:16

Салаты с жиром и супы с сахаром: чем опасна промышленная кулинария

Нутрициолог Михайлова: готовые блюда из супермаркета чаще ведут к набору веса

Все больше россиян выбирают готовые блюда из кулинарий и супермаркетов, чтобы экономить время. Однако, как предупреждают эксперты, именно такая еда чаще всего становится причиной набора лишнего веса.

Почему магазинные блюда вреднее

Нутрициолог Анна Михайлова в интервью Gastronom.ru объяснила, что блюда промышленного производства почти всегда жирнее домашних:

"Те блюда, которые дома можно сделать из полезных продуктов, часто становятся настоящей жировой бомбой при приготовлении на производствах. К примеру, салат из свежих овощей или винегрет зачастую достаточно жирные, когда их готовят для продажи в магазине. Также в эти салаты добавляются неполезные масла".

Отдельный риск — скрытый сахар. Его можно найти не только в десертах, но и в супах, соусах, закусках. При этом рекомендованная ВОЗ норма — 25 г сахара в день - в готовой еде легко превышается.

Медленное похудение и "коварный Цезарь"

Михайлова отмечает:

  • Те, кто часто питается вне дома, теряют вес гораздо медленнее, чем предпочитающие домашнюю кухню.

  • Одним из самых вредных салатов эксперт назвала "Цезарь" - в нём мало клетчатки и белка, зато очень много жира.

Совет нутрициолога прост: в блюде должно быть больше белка, чем жиров - это ключ к контролю веса.

Еда "для радости", а не для здоровья

По словам эксперта:

"Большинство блюд вне дома — это еда скорее для радости и удовольствия, для встреч с друзьями, но не еда для здоровья и стройности. Хочешь быть здоров и знать точно, из чего состоит блюдо — готовь на 80 % дома".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить чебуреки с мясом и луком на заварном тесте в домашних условиях сегодня в 14:01

Домашние мясные чебуреки: секрет хрустящей корочки и сочной начинки раскрыт

Как приготовить домашние чебуреки с сочной мясной начинкой и хрустящей корочкой. Несколько секретов и проверенный рецепт — ваш путь к гастрономическому успеху!

Читать полностью » Как приготовить удон с курицей и овощами от шеф-повара сегодня в 13:19

Удон с курицей и овощами: секрет японской лапши, которая скрасит ваш ужин

Узнайте, как за считанные минуты приготовить сытный и яркий удон с курицей и овощами — универсальное блюдо для горячих и холодных ужинов.

Читать полностью » Как приготовить куриные грудки в духовке на 850 г с паприкой и базиликом сегодня в 13:12

Сметанный маринад раскрывает секрет сочности куриных грудок, о котором молчат повара

Как приготовить сочные и нежные куриные грудки со сметанным маринадом. Быстрый рецепт на ужин для всей семьи с бюджетными ингредиентами и вкусным результатом.

Читать полностью » Как приготовить лазанью с мясным рагу болоньезе и соусом бешамель дома сегодня в 12:16

Лазанья с мясным рагу и соусом бешамель — почему этот рецепт обошёл все ожидания

Узнайте, как приготовить итальянскую лазанью с мясным рагу болоньезе и нежным соусом бешамель. Пошаговый рецепт и полезные советы для идеального блюда.

Читать полностью » Рецепт лаваша с яйцом для быстрого завтрака по рекомендации кулинарных экспертов сегодня в 12:11

Лаваш с яйцом: лайфхак для лентяев, который экономит время и деньги на завтрак

Быстрый рецепт лаваша с яйцом на сковороде из простых ингредиентов захватит ваш вкус. Добавьте любимые наполнители и наслаждайтесь завтраком без хлопот.

Читать полностью » Как приготовить тушеные овощи в казане без добавления воды сегодня в 11:18

Экономия в казане: рецепт овощей, который тратит минимум времени, но дарит максимум витаминов

Откройте секрет ароматного овощного блюда в казане: простое, полезное и вкусное. Идеально для лета, без лишних усилий!

Читать полностью » Как приготовить куриную печень в сметане с луком сегодня в 11:14

Печень, которую любят даже дети: вкус, ломающий стереотипы

Интригующий рецепт куриной печени в сметане с луком: нежный вкус, витамины и простота. Узнайте секреты сочности и идеального соуса для вашего ужина.

Читать полностью » Как приготовить шашлык из шампиньонов на мангале сегодня в 10:12

Как приготовить грибной шашлык с овощами и салом: пошаговая инструкция для новичков

Лёгкий и сочный шашлык из шампиньонов на мангале — идеальная закуска для отдыха. Узнайте, как приготовить ароматные грибные шашлычки с овощами и салом.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Перегрев двигателя и АКПП осенью: механики назвали главные причины поломок
Спорт и фитнес

Почему Марк Цукерберг выбрал бразильское джиу-джитсу и называет его лучшим видом спорта
Садоводство

Константин Пулькин назвал главные ошибки при покупке загородного дома
Наука и технологии

Китайское исследование показывает, как отцовская теплота влияет на социальные навыки студентов
Туризм

Россиянам и белорусам придётся оформлять ETA за 48 часов до въезда в Латвию
Еда

Эксперт объяснила, чем отличается поваренная, морская и калиевая соль
Еда

Исследование: витамин D3 замедляет биологическое старение, сохраняя длину теломер
Наука и технологии

Астрономы изучили двойную звёздную систему NGC 3603-A1 с массами 70–93 солнечных масс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru