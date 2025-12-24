Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Витрина с готовыми блюдами
Витрина с готовыми блюдами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Экономика
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:20

Готовую еду берут всё чаще, а правил всё ещё нет: Роспотребнадзору поручили закрыть опасную дыру

Роспотребнадзор подготовит поправки для регулирования рынка готовой еды — ТАСС

Рынок готовой еды в России растёт быстрее, чем успевают формироваться единые правила для его контроля, и власти решили ускорить настройку регулирования. Об этом сообщает ТАСС. Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, которые должны определить базовые требования к отрасли и устранить пробелы, связанные с безопасностью продукции. Решение принято по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провёл первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Почему государство усиливает контроль за сегментом готовой еды

В сообщении кабмина отмечается, что за последние три года рынок готовой еды демонстрирует рост в среднем на 30%, а значит, его влияние на потребительские привычки и систему питания становится системным. Такой масштаб, по оценке правительства, требует повышенного внимания со стороны государства, поскольку в сегменте одновременно присутствуют крупные ритейлеры, сервисы доставки и общепит, но единые рамки контроля пока не сформированы.

Денис Мантуров заявил о необходимости дать четкое определение термина "готовая еда". По его словам, также важно провести разделение между продукцией, которая продаётся в магазинах и через доставку, и продукцией, которая реализуется в кафе и ресторанах. Именно разграничение каналов продаж и формата производства, как считают в правительстве, позволит выстроить более точную систему требований, где будет понятно, какие нормы применяются и кто отвечает за безопасность.

Какие шаги поручены Роспотребнадзору и что станет основой регулирования

Роспотребнадзору поручено сформировать предложения по внесению изменений в законодательство, которые станут отправной точкой для комплексного регулирования отрасли. Как подчеркнули в правительстве, цель — не точечные меры, а формирование понятной системы, которая будет охватывать ключевые характеристики продукта и особенности его обращения на рынке.

"В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды", — сказано в сообщении.

В кабмине также подчеркнули, что речь идёт о вопросах безопасности граждан. Денис Мантуров связал актуальность темы с событиями прошлого года, напомнив о негативном опыте массового отравления. В правительстве считают, что ответы на базовые вопросы — что именно относится к готовой еде и как классифицировать разные каналы реализации — должны стать фундаментом для дальнейших требований и проверочных процедур.

Как к регулированию подключается Минпромторг и что происходит с ГОСТом

Параллельно с поручением Роспотребнадзору работу ведёт и Минпромторг России. В правительстве уточнили, что министерство занимается этой темой в рамках рабочей группы по подготовке предложений по регулированию рынка готовой еды.

Кроме того, по данным кабмина, в Минпромторге сейчас находится на рассмотрении проект ГОСТа, подготовленный Ассоциацией готовой еды. Документ может стать частью общей рамки регулирования и задать стандарты для производителей и продавцов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России вырос спрос на рефинансирование ипотеки на фоне удешевления ставок – URA.RU вчера в 4:20
Россияне активно рефинансируют ипотеку: как это помогает сэкономить на долгосрочных выплатах

В России наблюдается резкий рост заявок на рефинансирование ипотеки. Что стоит за этим трендом и как заемщики пытаются минимизировать риски?

Читать полностью » Минфин России рассмотрит возможность направить часть доходов от пошлины на профилактику курения – ТАСС вчера в 4:03
Борьба с курением через пошлины: как новые доходы от лицензий могут изменить ситуацию в России

Минфин России подтвердил возможность использования доходов от пошлины на лицензии для финансирования мероприятий по профилактике курения в будущем.

Читать полностью » Фьючерсы на золото обновили исторический максимум на фоне глобальной нестабильности – ТАСС вчера в 4:03
Золото выросло до $4 500: как экономическая нестабильность влияет на цены на драгоценные металлы

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года обновила исторический рекорд, превысив $4 500 за тройскую унцию. Что стоит за таким ростом?

Читать полностью » Чёткая финансовая цель снижает риск импульсивных решений — Кикевич 22.12.2025 в 20:31
Деньги есть, а смысла нет: главная ошибка, из-за которой инвестиции разочаровывают

Почему инвестиции без цели часто разочаровывают и с чего на самом деле нужно начинать путь к сбережениям — объясняет финансовый эксперт.

Читать полностью » Импульсивные траты после зарплаты усиливают финансовый стресс — Хуруджи 22.12.2025 в 20:23
Кажется, что денег много, но это иллюзия: почему финансы рассыпаются сразу после получки

Почему зарплата исчезает за несколько дней и как ощущение мнимой свободы приводит к стрессу — объясняет эксперт по финансовой грамотности.

Читать полностью » Средняя ставка по вкладам на 3 месяца упала до 15,43% — Финуслуги 22.12.2025 в 16:57
Ключевая ставка упала — доходность посыпалась: что происходит с вкладами прямо сейчас

После снижения ключевой ставки до 16% крупные банки начали снижать доходность вкладов: ставки упали по всем основным срокам размещения.

Читать полностью » NordStar рассматривает компенсацию выбросов через проекты Норникеля — Селезнев 22.12.2025 в 16:57
Эра дешёвых полётов трещит по швам: авиацию готовят к углеродным платежам

"Норникель" обсуждает с NordStar возможность использования углеродных единиц для международных рейсов на фоне подготовки к требованиям CORSIA.

Читать полностью » Легальные инвестиции всегда сопровождаются четкими договорами — аналитик Моженков 22.12.2025 в 12:34
Сладкие обещания оборачиваются ловушкой: как не стать жертвой финансового мошенничества

Николай Моженков делится советами, как распознать финансовые пирамиды и избежать потерь при инвестициях. Внимание к договору и осторожность в выборе инвестиционных предложений помогут сохранить ваши средства.

Читать полностью »

Новости
Туризм
МЧС требует регистрировать зимние маршруты в горах — Платонихин
Красота и здоровье
Бессонница снизила уровень иммунной защиты — Frontiers in Immunology
ЮФО
Краевые выплаты учителям на Кубани вырастают до 15 тыс рублей — Кондратьев
ЮФО
Краснодарский край занимает третье место в туррейтинге России — РУДН-туризм
Россия
Операторам связи разрешат применять ИИ для выявления подозрительных звонков — ТАСС
Красота и здоровье
Новогодние каникулы повышают риск детских травм — травматолог Рыбиков
ЮФО
Сильный снег и мокрый снег накроют Крым — МЧС Крыма
Россия
Новые люди внесли в Госдуму законопроект о противодействии сталкингу — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet