Готовую еду берут всё чаще, а правил всё ещё нет: Роспотребнадзору поручили закрыть опасную дыру

Рынок готовой еды в России растёт быстрее, чем успевают формироваться единые правила для его контроля, и власти решили ускорить настройку регулирования. Об этом сообщает ТАСС. Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство, которые должны определить базовые требования к отрасли и устранить пробелы, связанные с безопасностью продукции. Решение принято по итогам заседания Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провёл первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Почему государство усиливает контроль за сегментом готовой еды

В сообщении кабмина отмечается, что за последние три года рынок готовой еды демонстрирует рост в среднем на 30%, а значит, его влияние на потребительские привычки и систему питания становится системным. Такой масштаб, по оценке правительства, требует повышенного внимания со стороны государства, поскольку в сегменте одновременно присутствуют крупные ритейлеры, сервисы доставки и общепит, но единые рамки контроля пока не сформированы.

Денис Мантуров заявил о необходимости дать четкое определение термина "готовая еда". По его словам, также важно провести разделение между продукцией, которая продаётся в магазинах и через доставку, и продукцией, которая реализуется в кафе и ресторанах. Именно разграничение каналов продаж и формата производства, как считают в правительстве, позволит выстроить более точную систему требований, где будет понятно, какие нормы применяются и кто отвечает за безопасность.

Какие шаги поручены Роспотребнадзору и что станет основой регулирования

Роспотребнадзору поручено сформировать предложения по внесению изменений в законодательство, которые станут отправной точкой для комплексного регулирования отрасли. Как подчеркнули в правительстве, цель — не точечные меры, а формирование понятной системы, которая будет охватывать ключевые характеристики продукта и особенности его обращения на рынке.

"В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды", — сказано в сообщении.

В кабмине также подчеркнули, что речь идёт о вопросах безопасности граждан. Денис Мантуров связал актуальность темы с событиями прошлого года, напомнив о негативном опыте массового отравления. В правительстве считают, что ответы на базовые вопросы — что именно относится к готовой еде и как классифицировать разные каналы реализации — должны стать фундаментом для дальнейших требований и проверочных процедур.

Как к регулированию подключается Минпромторг и что происходит с ГОСТом

Параллельно с поручением Роспотребнадзору работу ведёт и Минпромторг России. В правительстве уточнили, что министерство занимается этой темой в рамках рабочей группы по подготовке предложений по регулированию рынка готовой еды.

Кроме того, по данным кабмина, в Минпромторге сейчас находится на рассмотрении проект ГОСТа, подготовленный Ассоциацией готовой еды. Документ может стать частью общей рамки регулирования и задать стандарты для производителей и продавцов.