Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:14

Почему мы больше не читаем? Врач дал резкий ответ, который заставляет задуматься

Врач Мясников призвал отказаться от соцсетей в пользу чтения книг

Почему мы всё чаще скроллим ленты и всё реже открываем книги? Этот вопрос задал в своём Telegram-канале врач общей практики и телеведущий Александр Мясников — и дал на него честный, даже резкий ответ.

"Не понимаю тех, кто не читает"

Мясников с сожалением отметил, что чтение уходит на второй план в эпоху коротких видео и бездумного контента. Он недоумевает, как можно отказаться от книги — источника, который развивает не только интеллект, но и личность.

"Все сегодняшние соцсети, тиктоки — это же просто унижающая наш интеллект информация. (…) Нет глупых людей, есть неразвитые люди. А как им развиваться, если не читать?" — написал врач.

Чтение — путь к лучшему "я"

Доктор уверен: чтение — это не просто про эрудицию. Это способ стать глубже, умнее, терпимее, осознаннее.

"Читайте, чтобы стать не только умнее, но и лучше", — призвал он подписчиков.

Книга против экрана

Мясников выделяет главный контраст: книга требует усилия и времени, тогда как современные соцсети дают быстрый, но пустой информационный шум. Именно это, по мнению врача, тормозит развитие личности.

Что это значит для нас?

Этот призыв — не только напоминание, но и вызов. В мире, где контент стал одноразовым, книга остаётся редким пространством, где возможен диалог с самим собой. Возможно, стоит снова научиться этому.

