Память на выданье: как взгляд выдает наши секреты – новое исследование поражает

Память человека можно "прочитать" даже тогда, когда он не способен говорить или не хочет отвечать на вопросы. Учёные из Тель-Авивского университета выяснили, что глаза могут выдавать, помнит ли человек определённую информацию. Их работа опубликована в журнале Communications Psychology.

Как работает метод

В основе исследования лежит так называемый антиципаторный (предвосхищающий) взгляд. Когда человек сталкивается с повторным событием, его глаза заранее смещаются в ту область, где должно произойти ожидаемое действие.

"Мы намерены измерять память без слов. Это позволит исследовать её у младенцев, жертв черепно-мозговых травм или пациентов с болезнью Альцгеймера", — пояснил первый автор работы Флавио Шмидиг.

Эксперименты показали: направление взгляда действительно отражает наличие воспоминаний так же надёжно, как и устные ответы.

Ход эксперимента

В исследовании участвовали 145 человек. Испытуемым показывали анимированные ролики с неожиданными событиями, например — выпрыгивающим из воды дельфином. При втором просмотре взгляд людей смещался в сторону области, где должно было произойти событие.

Данные движения глаз сравнили с вербальными ответами, и оказалось, что оба показателя совпадают.

Точность и возможности метода

Учёные использовали алгоритмы машинного обучения для анализа микродвижений глаз. Лишь по 7 секундам наблюдений до ключевого события программа определяла с точностью около 70 %, был ли просмотр первым или повторным.

Особенно интересно, что эффект усиливался у тех участников, которые между просмотрами успели поспать: дневной сон улучшал консолидацию памяти. При этом обычные устные ответы такого различия не показывали.

Перспективы применения

Метод открывает новые горизонты в исследовании когнитивных функций. Теперь можно объективно оценивать работу памяти у малышей, людей с нарушениями речи и пациентов с тяжёлыми неврологическими заболеваниями.

"Направление взгляда можно фиксировать даже обычной камерой ноутбука или смартфона — без сложного оборудования", — добавил Флавио Шмидиг.

3 интересных факта о памяти и взгляде