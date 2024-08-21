Дипломатический скандал: Минск требует компенсации за вандализм в отношении посольства в Ереване

Белоруссия требует от Армении компенсации за вандализм в Ереване

Белорусские власти выразили недовольство недостаточными усилиями армянских правоохранительных органов в предотвращении акта вандализма у здания белорусского посольства в Ереване.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что Минск ожидает, что виновные будут найдены, а нанесенный ущерб возмещен.

В среду сторонники армянской партии "За республику", известной своими антироссийскими заявлениями, забросали картофелем, яйцами и помидорами здание посольства Белоруссии в Ереване.

В ответ на инцидент временный поверенный в делах Армении в Белоруссии Нарек Тиратурян был вызван в белорусское МИД. Ему сообщили о недопустимых действиях, совершенных у посольства, и выразили озабоченность недостаточными мерами со стороны армянских властей.

Глаз подчеркнул, что Армения обязана защищать дипломатические миссии и их имущество, как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Белорусская сторона ожидает, что виновные будут выявлены и привлечены к ответственности в соответствии с армянским законодательством.

Согласно армянскому онлайн-ресурсу 1in. am, нападение на посольство было реакцией на высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко об Армении. В интервью телеканалу "Россия 1" Лукашенко заявил, что некоторые постсоветские страны хотят что-то получить от России, ничего не предлагая взамен, и что Армения не имеет ценности для Запада.

В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другие армянские чиновники не посетят Белоруссию, пока Лукашенко остается президентом. Он также потребовал извинений от белорусского лидера, ссылаясь на его поддержку Азербайджана в конфликте в Карабахе.

Несмотря на напряженность, Глаз отметил, что Белоруссия не намерена ухудшать отношения с Арменией, несмотря на внешнее давление. Он также выразил уважение к армянскому народу и пожелал ему лидеров, сосредоточенных на благополучии страны. В ответ на эти заявления Министерство иностранных дел Армении выразило протест, вызвав посла Армении в Белоруссии для консультаций.

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