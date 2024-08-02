Белоруссия подтвердила приверженность к ДНЯО

Белорусская делегация на второй сессии подготовительного комитета к обзорной Конференции ДНЯО в Женеве заявила о неизменной приверженности Белоруссии Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и принципам ядерного разоружения.
В своем выступлении белорусская сторона подчеркнула, что прогресс в области ядерного разоружения и нераспространения возможен только при условии безусловной приверженности всех государств-участников ДНЯО цели всеобщей, всеобъемлющей и неделимой безопасности.
Однако, как отметила белорусская делегация, в текущей сложной геополитической обстановке достижение компромисса и совместной работы в рамках ДНЯО затруднено.
Беларусь обратила внимание на неготовность группы западных стран учитывать интересы всех государств как в рамках ДНЯО, так и в более широком контексте международной и региональной безопасности.
Для достижения общего компромисса, по мнению белорусской стороны, необходимо учитывать интересы и озабоченности России, Китая, Ирана, которые играют важную роль в обеспечении глобальной и региональной безопасности, особенно в Евразии, где в настоящее время происходят опасные вооруженные конфликты.
Беларусь призвала все заинтересованные стороны проявить политическую волю для начала движения к нормализации обстановки и честному, конструктивному диалогу.
Фото: commons. wikimedia.org/Mtaylor848 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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