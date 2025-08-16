Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дворцовый мост через Большую Неву в Санкт-Петербурге
Дворцовый мост через Большую Неву в Санкт-Петербурге
Алла Малькова Опубликована сегодня в 1:04

Кукушка над Невой: в российском городе разводят мост под песню известного композитора, которого уже нет

В Петербурге Дворцовый мост развели под музыку Виктора Цоя

В ночь с 15 на 16 августа в Санкт-Петербурге состоялась особенная разводка Дворцового моста — под композиции Виктора Цоя. Таким образом город почтил память легендарного музыканта в 35-ю годовщину его гибели.

В рамках проекта "Поющие мосты", который уже стал визитной карточкой Северной столицы, над Невой прозвучали симфонические версии песен "Группа крови", "Кончится лето" и знаменитой "Кукушки" в оригинальном исполнении. Треки были специально подобраны для этого вечера и включали как обработки группы "Симфоническое кино", так и архивные записи с голосом самого Цоя.

Традиционно мероприятие началось с "Гимна великому городу" из балета "Медный всадник", после чего на набережных собрались поклонники творчества музыканта. Многие подпевали знакомым строкам, создавая особую атмосферу.

Повторное музыкальное посвящение Цою состоится в ночь с 16 на 17 августа. Разводка моста начнётся в 01:10 и продлится 5 минут. Напомним, что практика музыкального сопровождения разводки Дворцового моста существует с 2016 года и особенно популярна в период навигации.

Этот жест стал ещё одним свидетельством того, что творчество лидера группы "Кино" продолжает жить в сердцах поклонников и культурном пространстве страны. Последний концерт Виктора Цоя состоялся 24 июня 1990 года, а 15 августа 1990 года музыкант трагически погиб в автокатастрофе.

