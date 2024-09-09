В России могут принять обязательную примирительную процедуру перед разводом

Россиян перед разводом начнут принуждать к примирению

Российское Министерство юстиции планирует разработать законопроект, который введет обязательную досудебную процедуру примирения для разводящихся пар, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

Инициатива создается при участии научных сообществ и федеральных исполнительных органов. Минюст стремится реализовать государственную политику, направленную на защиту семьи и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей России.

Глава Минюста Константин Чуйченко недавно сообщил о намерении подготовить данный документ. Процедура примирения будет включать решения вопросов, касающихся местожительства детей, раздела имущества и выплаты алиментов.

В августе Верховный суд России запретил переоформление имущества на родителей с целью его сокрытия от супруга при разводе. В браке муж и жена обязаны уведомлять друг друга о распоряжении финансовыми ресурсами.

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