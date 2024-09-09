В России могут принять обязательную примирительную процедуру перед разводом

Российское Министерство юстиции планирует разработать законопроект, который введет обязательную досудебную процедуру примирения для разводящихся пар, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.
Инициатива создается при участии научных сообществ и федеральных исполнительных органов. Минюст стремится реализовать государственную политику, направленную на защиту семьи и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей России.
Глава Минюста Константин Чуйченко недавно сообщил о намерении подготовить данный документ. Процедура примирения будет включать решения вопросов, касающихся местожительства детей, раздела имущества и выплаты алиментов.
В августе Верховный суд России запретил переоформление имущества на родителей с целью его сокрытия от супруга при разводе. В браке муж и жена обязаны уведомлять друг друга о распоряжении финансовыми ресурсами.
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