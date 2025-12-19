Когда мама и папа расстаются: эти действия спасают психику ребенка при разводе

Безопасный для детской психики развод возможен, если снизить накал эмоции и правильно выстроить общение между всеми членами семьи, рассказала системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина. В комментарии NewsInfo она рассказала, как родителям пройти через развод с минимальными потерями для себя и детей.

Потемкина пояснила, что развод почти всегда сопровождается сильными чувствами, особенно если решение стало неожиданным для одной из сторон. По ее словам, в таком состоянии людям сложно договариваться.

"Развод — это очень тяжелая штука, потому что вызывает очень много разных чувств. Одно дело, если человек сам решился на развод, то у него есть какая-то концепция, какая-то идея уже в голове. Другое дело, вторая сторона, которую оставляют. Надо дать время для того, чтобы эмоции несколько снизить", — пояснила психолог.

Эксперт подчеркнула, что особенно важно при разводе беречь психику детей. По ее словам, поведение родителей во время развода напрямую влияет на то, насколько травматичным окажется для сыновей и дочек этот период.

"Чем более спокойными дети видят родителей, тем для детей здоровее. До них надо донести одну главную мысль, что так бывает. При разводе родителей разводятся родители, но они не разводятся со своими детьми, и дети ни в чем не виноваты", — отметила Потемкина.

Она добавила, что крики, ссоры и агрессивное выяснение отношении делают развод тяжелым как для детей, так и для самих взрослых. По мнению специалиста, обращение к медиатору, когда бывшие супруги не общаются друг с другом напрямую, помогает снизить эмоциональную напряженность и принять происходящее более спокойно.