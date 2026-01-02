Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:08

Развлечение с риском, о котором не предупреждают: исчезновение на реке закончилось уголовным делом

СК возбудил дело после исчезновения женщины на айс-флоатинге — СК региона

Женщина пропала во время организованного зимнего купания в Мурманской области, и происшествие уже получило правовую оценку. Речь идёт о групповом айс-флоатинге — купании в утеплённых плавучих гидрокостюмах — в акватории реки Тулома. После инцидента следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по региону.

Исчезновение во время айс-флоатинга

Сообщение о происшествии поступило в следственные органы вечером 1 января. По данным СК, во время группового айс-флоатинга женщина 1968 года рождения была унесена течением реки. С тех пор её местонахождение установить не удалось.

"В вечернее время 1 января в следственный орган поступило сообщение о безвестном исчезновении женщины 1968 года рождения, занимавшейся групповым айс-флоатингом в акватории реки Туломы. Женщину унесло течением, место ее нахождения не установлено", — сообщили в следственном управлении СК по Мурманской области.

Поисковые мероприятия продолжаются, однако официальной информации о результатах пока не поступало.

Уголовное дело и правовая оценка

После инцидента следственные органы возбудили уголовное дело. Его квалифицировали по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование ведёт следственный отдел по Кольскому району.

"Следственным отделом по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Эта статья предусматривает ответственность за организацию или оказание услуг, которые создают угрозу для жизни и здоровья людей.

Работа следствия на месте происшествия

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они осматривают территорию, устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют, как была организована услуга айс-флоатинга, включая меры безопасности и действия ответственных лиц.

В следственном управлении подчеркнули, что все обстоятельства инцидента будут тщательно изучены. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов мероприятия и приняты соответствующие процессуальные решения.

