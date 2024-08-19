Специалисты НМИЦ имени Кулакова разработали систему ИИ, проанализировав набор из 6 тыс. изображений УЗИ

Российские исследователи разработали нейросетевой алгоритм, позволяющий выявить развитие spina bifida на ранних этапах развития плода, что позволит в будущем исправить этот дефект еще до рождения ребенка. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса Образования».



«В большинстве случаев этот порок врач выявляет во втором триместре, когда семье может быть уже поздно принимать решение о внутриутробной операции. Мы думаем, что новая услуга будет особенно полезна врачам областных поликлиник. Там, где важен каждый день, искусственный интеллект поможет уделить внимание и решить ее в кратчайшие сроки", - рассказала старший научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии Лилияна Чугунова.



Специалисты Яндекса и исследователи Национального медицинского исследовательского центра решают эту проблему. Специалисты НМИЦ имени Кулакова разработал систему искусственного интеллекта при поддержке Spina Bifida Foundation. Это позволяет выявить расщепление позвоночника на ранних стадиях развития плода по изображениям, полученным с помощью УЗИ. Для этого специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Кулакова проанализировали 6000 наборов ультразвуковых изображений беременных, пометили их особым образом и использовали при разработке системы искусственного интеллекта, разработанной специалистами «Яндекса».



Как отметили в пресс-службе, при разработке этой системы исследователи использовали несколько нейронных сетей, некоторые из которых отвечали за поиск критической области изображения для идентификации позвоночника, а другие оценивали качество и четкость изображения. характерные признаки развития патологии. при анализе изображений, снятых под разными углами. По словам разработчиков, созданное ими решение можно в дальнейшем обучать на новых данных, а также есть возможность собирать обратную связь от пользователей.



Исследователи надеются, что их подход и его бесплатное решение ускорят диагностику расщепления позвоночника и позволят врачам направлять пациентов на дополнительные анализы, которые приведут к принятию дальнейших решений о лечении. Это позволит правильно выявить и исправить этот дефект с максимально возможной вероятностью успеха еще до рождения ребенка.



О расщелине позвоночникаSpina bifida - редкий врожденный дефект, при котором один или несколько позвонков не развиваются и позвоночный канал не закрывается полностью. В результате спинной мозг иногда выпячивается в грыжу, а это может привести к тяжелым последствиям, в том числе к нарушению функции нижнего отдела спинного мозга, параличу ног и другим нарушениям нервной системы.

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