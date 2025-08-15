Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:12

До саммита с Трампом: почему Путин начал с визита в Магадан

Путин обсудил развитие Магадана и Дальнего Востока перед поездкой на Аляску

Накануне важных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом президент России Владимир Путин посетил Магадан, где провел рабочую встречу с главой региона и осмотрел ключевые промышленные и инфраструктурные объекты.

В ходе визита глава государства отметил положительные изменения в облике города, связанные с реализацией мастер-плана развития. Среди уже завершенных проектов — новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта и парк "Маяк". Особое внимание уделяется созданию морского логистического центра в бухте Нагаева, который должен стать важным транспортным узлом региона.

Развитие Дальнего Востока остается приоритетом для федеральных властей, несмотря на напряженную международную повестку. С 2021 года в округе реализуется масштабная программа преобразований, включающая 22 мастер-плана для ключевых городов. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 165 объектов из запланированных 875.

Значимым достижением стало сокращение оттока населения — по данным Росстата, в 2024 году убыль составила всего 0,16%, что является одним из лучших показателей за последние годы.

В рамках визита президент посетил многофункциональный спортивный комплекс "Президентский", ставший центром притяжения для жителей города, и пообщался с юными хоккеистами. Также глава государства осмотрел предприятие "Омега-Си" — первый в России завод по глубокой переработке рыбы, открытие которого способствует созданию новых рабочих мест и снижению сырьевой зависимости региона.

Путин подчеркнул, что реализация этих проектов позволит обеспечить сбалансированное развитие территории, эффективно использовать ее потенциал и решить накопившиеся социально-экономические проблемы.

