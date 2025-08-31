Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дрон MQ-9 Reaper
Дрон MQ-9 Reaper
© United States Air Force by U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brian Ferguson is licensed under public domain
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:22

Американский разведывательный дрон активизировался у берегов Крыма

Беспилотник США RQ-4B Global Hawk проводит разведку в районе Севастополя

Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk осуществляет полеты над акваторией Черного моря вблизи Севастополя. Согласно данным систем отслеживания полетов, беспилотник вылетел с авиабазы в Сицилии 31 августа и в настоящее время продолжает выполнение задания в данном районе.

RQ-4B Global Hawk относится к категории высокоавтономных разведывательных систем с максимальной высотой полета до 18 тысяч метров. Аппарат обладает значительной дальностью действия — до 23 тысяч километров, и способен находиться в воздухе до 36 часов без посадки. Технические характеристики беспилотника включают размах крыльев 35 метров и sophisticated оборудование для наблюдения.

Данный инцидент происходит на фоне предыдущих случаев взаимодействия российских сил противовоздушной обороны с иностранными разведывательными аппаратами в этом регионе. В марте 2023 года произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который выполнял полет с выключенными опознавательными системами вблизи российской границы. После вмешательства российского истребителя аппарат потерял управление и упал в акваторию Черного моря.

