Американский стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk осуществляет полеты над акваторией Черного моря вблизи Севастополя. Согласно данным систем отслеживания полетов, беспилотник вылетел с авиабазы в Сицилии 31 августа и в настоящее время продолжает выполнение задания в данном районе.

RQ-4B Global Hawk относится к категории высокоавтономных разведывательных систем с максимальной высотой полета до 18 тысяч метров. Аппарат обладает значительной дальностью действия — до 23 тысяч километров, и способен находиться в воздухе до 36 часов без посадки. Технические характеристики беспилотника включают размах крыльев 35 метров и sophisticated оборудование для наблюдения.

Данный инцидент происходит на фоне предыдущих случаев взаимодействия российских сил противовоздушной обороны с иностранными разведывательными аппаратами в этом регионе. В марте 2023 года произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который выполнял полет с выключенными опознавательными системами вблизи российской границы. После вмешательства российского истребителя аппарат потерял управление и упал в акваторию Черного моря.