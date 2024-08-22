Александр Вольфович, занимающий пост государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии, выступил с заявлением о ситуации на границе с Украиной.

Его комментарии были опубликованы на официальном Telegram-канале министерства обороны Белоруссии.

Вольфович подчеркнул, что белорусские разведывательные службы обладают полной информацией о военных группировках, размещенных на территории соседнего государства. Он заверил, что Минск осведомлен о намерениях этих формирований и готов предпринять адекватные меры реагирования в случае необходимости.

Государственный секретарь отметил высокий уровень технического оснащения белорусских вооруженных сил. По его словам, группировки войск обеспечены современными средствами радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Вольфович также упомянул, что при постановке задач учитывается возможность проведения контрдиверсионных операций.

Несмотря на готовность к потенциальным угрозам, Вольфович выразил надежду на отсутствие провокационных действий со стороны Украины. Он подчеркнул миролюбивую позицию Белоруссии и ее стремление к поддержанию добрососедских отношений.

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